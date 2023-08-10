Поліція передала Нацмузею історії унікальну прикрасу: "чорний археолог" отримав підозру

Нацполіція передала на зберігання до Національного музею історії України унікальну прикрасу ІІІ століття, "чорний археолог", який її знайшов отриав підозру від прокурорів.

Джерело: пресслужба НПУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: У лютому 2023 року поліцейські вилучили скарб після його незаконного продажу на Інтернет-форумі. Тоді було викрито "чорного археолога", який на території Хмельницької області відкопав рідкісну археологічну знахідку — оздоблений сріблом мідний пояс, датований ІІІ століттям.

фото поліції

Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції, зазначають у поліції.

Експерти музею провели атрибутацію археологічної знахідки й визначили достовірність та автентичність її походження.

8 серпня правоохоронці передали Національному музею історії України на відповідальне зберігання пояс ІІІ століття, який у найближчому часі можна буде побачити на представленій виставці.

Памʼятку пов’язують із військовою культурою давніх германців, які в той час мігрували через територію сучасної України.

В свою чергу в ОГП повідомляють, що "чорному археологу", мешканцю Хмельниччини, зараз повідомлено про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

На уточнююче запитання УП щодо тривалого часового проміжку між викриттям кримінального вчинку і оголошенням підозри в ОГП пояснили: весь цей час ішла призначена в рамках слідства мистецтвознавча експертиза (яка є доволі тривалою). Вона, власне, і підтвердила високу культурну цінність знахідки.

За даними слідства, підозрюваний, не маючи відповідного дозволу, проводив на території України земляні пошуково-археологічні роботи. Під час цих робіт він знайшов унікальний скарб ІІІ століття – пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування.

Вони відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря. Знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення.

Надалі "чорний археолог" виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців.

Орієнтовна вартість вилученого унікального скарбу становить понад 590 тис грн.

В ОГП вказують, що досудове розслідування ще триває. Встановлюється причетність до скоєння кримінальних правопорушень інших осіб.

Довідково: Знайдений скарб, відповідно до чинного законодавства, становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.