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Поліція передала Нацмузею історії унікальну прикрасу: "чорний археолог" отримав підозру

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 15:33
Поліція передала Нацмузею історії унікальну прикрасу: чорний археолог отримав підозру
фото НПУ

Нацполіція передала на зберігання до Національного музею історії України унікальну прикрасу ІІІ століття, "чорний археолог", який її знайшов отриав підозру від прокурорів.

Джерело: пресслужба НПУ, Офіс генерального прокурора

Деталі: У лютому 2023 року поліцейські вилучили скарб після його незаконного продажу на Інтернет-форумі. Тоді було викрито "чорного археолога", який на території Хмельницької області відкопав рідкісну археологічну знахідку — оздоблений сріблом мідний пояс, датований ІІІ століттям.

 
фото поліції

Аналоги знайденої старожитності — найвідоміші експонати в головних музеях Данії та Швеції, зазначають у поліції.

Експерти музею провели атрибутацію археологічної знахідки й визначили достовірність та автентичність її походження.

8 серпня правоохоронці передали Національному музею історії України на відповідальне зберігання пояс ІІІ століття, який у найближчому часі можна буде побачити на представленій виставці.

Памʼятку пов’язують із військовою культурою давніх германців, які в той час мігрували через територію сучасної України.

В свою чергу в ОГП повідомляють, що "чорному археологу", мешканцю Хмельниччини, зараз повідомлено про підозру у незаконному привласненні знайденого скарбу, який має культурну цінність та збуті майна, одержаного кримінально протиправним шляхом.

На уточнююче запитання УП щодо тривалого часового проміжку між викриттям кримінального вчинку і оголошенням підозри в ОГП пояснили: весь цей час ішла призначена в рамках слідства мистецтвознавча експертиза (яка є доволі тривалою). Вона, власне, і підтвердила високу культурну цінність знахідки.

За даними слідства, підозрюваний, не маючи відповідного дозволу, проводив на території України земляні пошуково-археологічні роботи. Під час цих робіт він знайшов унікальний скарб ІІІ століття – пояси готів, срібло, мідь, лиття, кування, плакування.

Вони відносяться до предметів декоративно-прикладного мистецтва давніх германців у період, коли вони мігрували через територію сучасної України з Північної Європи до Чорного моря. Знахідка має художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. 

Надалі "чорний археолог" виставив знахідку для продажу на інтернет-аукціоні та реалізував артефакти одному із зареєстрованих на ресурсі покупців.

Орієнтовна вартість вилученого унікального скарбу становить понад 590 тис грн.

В ОГП вказують, що досудове розслідування ще триває. Встановлюється причетність до скоєння кримінальних правопорушень інших осіб.

Довідково: Знайдений скарб, відповідно до чинного законодавства, становить культурну цінність, право власності на нього набуває держава, предмети археології не можуть бути предметами продажу, колекціонування приватними особами та вивозитися за межі держави.

Теми: історіяполіція
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