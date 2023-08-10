Полиция передала Нацмузею истории уникальное украшение: "черный археолог" получил подозрение

Нацполиция передала на хранение в Национальный музей истории Украины уникальное украшение ІІІ века, "черный археолог", который его нашел, получил подозрение от прокуроров.

Источник: пресс-служба НПУ, Офис генерального прокурора

Детали: В феврале 2023 года полицейские изъяли клад после его незаконной продажи на Интернет-форуме. Тогда был разоблачен "черный археолог", который на территории Хмельницкой области откопал редкую археологическую находку - украшенный серебром медный пояс, датированный III веком.

Аналоги найденной древности - самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции, отмечают в полиции.

Эксперты музея провели атрибутацию археологической находки и определили достоверность и подлинность ее происхождения.

8 августа правоохранители передали Национальному музею истории Украины на ответственное хранение пояс III века, который в ближайшее время можно будет увидеть на представленной выставке.

Драгоценность связывают с военной культурой древних германцев, которые в то время мигрировали через территорию современной Украины.

В свою очередь в ОГП сообщают, что "черному археологу", жителю Хмельницкой области, сейчас сообщено о подозрении в незаконном присвоении найденного клада, который имеет культурную ценность и сбыте имущества, полученного уголовно противоправным путем.

На уточняющий вопрос УП относительно длительного временного промежутка между разоблачением криминального поступка и объявлением подозрения в ОГП объяснили: все это время шла назначенная в рамках следствия искусствоведческая экспертиза (которая является довольно длительной). Она, собственно, и подтвердила высокую культурную ценность находки.

По данным следствия, подозреваемый, не имея соответствующего разрешения, проводил на территории Украины земляные поисково-археологические работы. Во время этих работ он нашел уникальный клад ІІІ века - пояса готов, серебро, медь, литье, ковка, плакирование.

Они относятся к предметам декоративно-прикладного искусства древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы к Черному морю. Находка имеет художественное, историческое, этнографическое и научное значение.

В дальнейшем "черный археолог" выставил находку для продажи на интернет-аукционе и реализовал артефакты одному из зарегистрированных на ресурсе покупателей.

Ориентировочная стоимость изъятого уникального сокровища составляет более 590 тыс грн.

В ОГП указывают, что досудебное расследование еще продолжается. Устанавливается причастность к совершению уголовных преступлений других лиц.

Справка: Найденный клад, согласно действующему законодательству, составляет культурную ценность, право собственности на него приобретает государство, предметы археологии не могут быть предметами продажи, коллекционирования частными лицами и вывозиться за пределы государства.