Через масштабні пожежі на Гаваях загинули десятки людей, згоріло ціле місто

Через пожежі на одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу Мауї, за останніми даними, загинули 36 людей.

Джерело: BBC Україна

Деталі: Пожежі спалахнули через надзвичайну спеку й посуху. Сильний вітер від урагану "Дора" посприяв швидкому поширенню вогню.

Лісові пожежі на Гаваях зазвичай не такі масштабні, як у Каліфорнії та інших штатах на материковій частині США, проте місцеві жителі кажуть, що нічого подібного ще не бачили.

Найбільше від вогню постраждало історичне місто Лахайна (колишня столиця), де багато будинків зруйновані або пошкоджені вогнем.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, більша частина Лахайни з населенням 9 тисяч людей зруйнована, а сотні сімей евакуйовані.

Служба берегової охорони США повідомила, що виловила 12 місцевих мешканців, які кинулися в океан, рятуючись від вогню.

За інформацією влади, близько чотирьох тисяч людей намагаються залишити острів, який є популярним туристичним напрямком.