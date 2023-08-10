Через масштабні пожежі на Гаваях загинули десятки людей, згоріло ціле місто

Через пожежі на одному з найбільших островів Гавайського архіпелагу Мауї, за останніми даними, загинули 36 людей.

Джерело: BBC Україна

Деталі: Пожежі спалахнули через надзвичайну спеку й посуху. Сильний вітер від урагану "Дора" посприяв швидкому поширенню вогню.

Лісові пожежі на Гаваях зазвичай не такі масштабні, як у Каліфорнії та інших штатах на материковій частині США, проте місцеві жителі кажуть, що нічого подібного ще не бачили.

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Найбільше від вогню постраждало історичне місто Лахайна (колишня столиця), де багато будинків зруйновані або пошкоджені вогнем.

За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, більша частина Лахайни з населенням 9 тисяч людей зруйнована, а сотні сімей евакуйовані.

Служба берегової охорони США повідомила, що виловила 12 місцевих мешканців, які кинулися в океан, рятуючись від вогню.

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За інформацією влади, близько чотирьох тисяч людей намагаються залишити острів, який є популярним туристичним напрямком.