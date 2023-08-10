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Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 15:38
Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город

Из-за пожаров на одном из крупнейших островов Гавайского архипелага Мауи, по последним данным, погибли 36 человек.

Источник: BBC Украина

Детали: Пожары вспыхнули из-за чрезвычайной жары и засухи. Сильный ветер от урагана "Дора" поспособствовал быстрому распространению огня.

Лесные пожары на Гавайях обычно не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, однако местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

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Больше всего от огня пострадал исторический город Лахайна (бывшая столица), где многие дома разрушены или повреждены огнем.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны с населением 9 тысяч человек разрушена, а сотни семей эвакуированы.

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от огня.

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По информации властей, около четырех тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением.

Темы: пожарчрезвычайное происшествие
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