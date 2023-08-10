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Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 15:38
Из-за масштабных пожаров на Гавайях погибли десятки людей, сгорел целый город

Из-за пожаров на одном из крупнейших островов Гавайского архипелага Мауи, по последним данным, погибли 36 человек.

Источник: BBC Украина

Детали: Пожары вспыхнули из-за чрезвычайной жары и засухи. Сильный ветер от урагана "Дора" поспособствовал быстрому распространению огня.

Лесные пожары на Гавайях обычно не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, однако местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Больше всего от огня пострадал исторический город Лахайна (бывшая столица), где многие дома разрушены или повреждены огнем.

По словам губернатора Гавайев Джоша Грина, большая часть Лахайны с населением 9 тысяч человек разрушена, а сотни семей эвакуированы.

Служба береговой охраны США сообщила, что выловила 12 местных жителей, которые бросились в океан, спасаясь от огня.

По информации властей, около четырех тысяч человек пытаются покинуть остров, который является популярным туристическим направлением.

Темы: пожарчрезвычайное происшествие
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