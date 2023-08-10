На Миколаївщині зіткнулися "швидка" та легковик: троє загиблих

В Миколаївській області 10 серпня в результаті ДТП зіткнулися автомобіль швидкої медичної допомоги та легковик, загинули обидва водії та медпрацівник.

Джерело: начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет у Telegram

Пряма мова: "Моторошна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні за участі автомобілів Volkswagen Jetta та автомобіля швидкої медичної допомоги Peugeot Partner на автодорозі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв"неподалік с. Михайлівка Новоодеської громади".

Деталі: Внаслідок зіткнення загинули обидва водії та медпрацівник зі "швидкої".

Зараз на місці пригоди працюють слідчі та рятувальники. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди.