На Николаевщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое погибших

В Николаевской области 10 августа в результате ДТП столкнулись автомобиль скорой медицинской помощи и легковушка, погибли оба водителя и медработник.

Источник: начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет в Telegram

Прямая речь: "Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня с участием автомобилей Volkswagen Jetta и автомобиля скорой медицинской помощи Peugeot Partner на автодороге Н-24 "Благовещенское-Николаев" неподалеку с. Михайловка Новоодесской общины".

Детали: В результате столкновения погибли оба водителя и медработник из "скорой".

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Сейчас на месте происшествия работают следователи и спасатели. Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.