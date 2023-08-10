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ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
ракета Taurus. ілюстративне фото Getty Images

Уряд Німеччини може невдовзі ухвалити рішення про надання Києву далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

Джерело: німецьке видання t-online, на яке посилається "Європейська правда"

Деталі: За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд планує оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише німецьке видання.

"Наразі канцелярія працює над вирішенням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки", – йдеться у публікації.

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За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Як відзначає видання, це рішення може призвести до постачання не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

Нагадаємо: Адміністрація Байдена досі відмовлялася від постачання ракет ATACMS. Але зміна курсу у Вашингтоні також може бути неминучою. За даними Politico, президент Байден у четвер звернеться до Конгресу США з проханням схвалити новий пакет озброєнь для України. Неясно, чи буде цей пакет включати ракети ATACMS, про які Київ просить вже кілька місяців.

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Теми: Німеччиназброядопомога Українівійна
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