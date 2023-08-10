Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 17:26
ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus
ракета Taurus. ілюстративне фото Getty Images

Уряд Німеччини може невдовзі ухвалити рішення про надання Києву далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

Джерело: німецьке видання t-online, на яке посилається "Європейська правда"

Деталі: За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд планує оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише німецьке видання.

"Наразі канцелярія працює над вирішенням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки", – йдеться у публікації.

За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Як відзначає видання, це рішення може призвести до постачання не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

Нагадаємо: Адміністрація Байдена досі відмовлялася від постачання ракет ATACMS. Але зміна курсу у Вашингтоні також може бути неминучою. За даними Politico, президент Байден у четвер звернеться до Конгресу США з проханням схвалити новий пакет озброєнь для України. Неясно, чи буде цей пакет включати ракети ATACMS, про які Київ просить вже кілька місяців.

Теми: Німеччиназброядопомога Українівійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Усі новини...
Закупівлі Міноборони: ЗМІ з'ясували, як літні куртки для бійців втридорога перетворились на "зимові"
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"
Під щільним вогнем Сили оборони стримують наступ окупантів біля Авдіївки – Генштаб
Байден проситиме ще $25 млрд, зокрема для України, у Конгресі є незгодні – ЗМІ
Останні новини
09:23
У чергах на в'їзд в Україну – понад 5 тисяч вантажівок, 4 напрямки заблоковано
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
Усі новини...
Реклама: