ЗМІ: Уряд Німеччини планує дати Україні далекобійні ракети Taurus

Уряд Німеччини може невдовзі ухвалити рішення про надання Києву далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

Джерело: німецьке видання t-online, на яке посилається "Європейська правда"

Деталі: За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд планує оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну "найближчим часом", пише німецьке видання.

"Наразі канцелярія працює над вирішенням цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки", – йдеться у публікації.

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За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали "зелене світло" на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Як відзначає видання, це рішення може призвести до постачання не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

Нагадаємо: Адміністрація Байдена досі відмовлялася від постачання ракет ATACMS. Але зміна курсу у Вашингтоні також може бути неминучою. За даними Politico, президент Байден у четвер звернеться до Конгресу США з проханням схвалити новий пакет озброєнь для України. Неясно, чи буде цей пакет включати ракети ATACMS, про які Київ просить вже кілька місяців.