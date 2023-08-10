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СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 17:26
СМИ: Правительство Германии намерено дать Украине дальнобойные ракеты Taurus
ракета Taurus. иллюстративное фото Getty Images

Правительство Германии может вскоре принять решение о предоставлении Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км.

Источник: немецкое издание t-online, на которое ссылается "Европейская правда"

Детали: По сообщениям из кругов правящей Социал-демократической партии, немецкое правительство планирует объявить о поставках крылатых ракет Taurus в Украину "в ближайшее время", пишет немецкое издание.

"Сейчас канцелярия работает над решением этого вопроса с важнейшим союзником Германии и крупнейшим сторонником Украины - Соединенными Штатами Америки", - говорится в публикации.

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По информации из правительственных партийных кругов, ВВС Германии также дали "зеленый свет" на поставку немецких Taurus. На прошлой неделе Офис канцлера получил от Федерального министерства обороны презентацию, в которой обобщены важнейшие факты об этих ракетах: наличие в бундесвере, риски, эффективность оружия.

Как отмечает издание, это решение может привести к поставке не только крылатых ракет Taurus, но и американских ракет ATACMS. Как подтвердили t-online несколько социал-демократов, скоординированный подход, особенно с США, является необходимым условием для того, чтобы канцлер согласился на новые системы вооружений для Украины.

Напомним: Администрация Байдена до сих пор отказывалась от поставок ракет ATACMS. Но смена курса в Вашингтоне также может быть неизбежной. По данным Politico, президент Байден в четверг обратится к Конгрессу США с просьбой одобрить новый пакет вооружений для Украины. Неясно, будет ли этот пакет включать ракеты ATACMS, о которых Киев просит уже несколько месяцев.

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Темы: Германияоружиепомощь Украиневойна
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