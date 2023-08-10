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Під щільним вогнем Сили оборони стримують наступ окупантів біля Авдіївки – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 18:52
Під щільним вогнем Сили оборони стримують наступ окупантів біля Авдіївки – Генштаб
ілюстративне фото 36 ОБрМП

На Донеччині Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів біля Авдіївки та під Мар’їнкою.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 10 серпня

Деталі: Вказано, що протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

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Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники  продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів і під Мар’їнкою Донецької області.

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На Шахтарському напрямку ворог здійснив  безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

В свою чергу авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби 10 серпня уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 вузол зв’язку противника.

Теми: війнаГенштаб
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