Під щільним вогнем Сили оборони стримують наступ окупантів біля Авдіївки – Генштаб

На Донеччині Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів біля Авдіївки та під Мар’їнкою.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу 10 серпня

Деталі: Вказано, що протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Протягом доби відбулось близько 25 бойових зіткнень.

Зазначається, що на Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Сили оборони продовжують стримувати наступ окупантів і під Мар’їнкою Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського.

В свою чергу авіація Сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби 10 серпня уразили 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 станцію радіоелектронної боротьби та 1 вузол зв’язку противника.