Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под плотным огнем Силы обороны сдерживают наступление врага возле Авдеевки – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 18:52
Под плотным огнем Силы обороны сдерживают наступление врага возле Авдеевки – Генштаб
иллюстративное фото 36 ОБрМП

В Донецкой области Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов возле Авдеевки и под Марьинкой.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 10 августа

Детали: Указано, что в течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Реклама:

В течение суток на фронте состоялось около 25 боевых столкновений.

Отмечается, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов и под Марьинкой Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток 10 августа поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника.

Темы: войнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
война
"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику
Обострение на Харьковщине: в двух селах есть раненые и погибшая
Россияне снова ударили по мирному Запорожью: возник пожар, есть погибший
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: