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Под плотным огнем Силы обороны сдерживают наступление врага возле Авдеевки – Генштаб

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 18:52
Под плотным огнем Силы обороны сдерживают наступление врага возле Авдеевки – Генштаб
иллюстративное фото 36 ОБрМП

В Донецкой области Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов возле Авдеевки и под Марьинкой.

Источник: вечерняя сводка Генштаба 10 августа

Детали: Указано, что в течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

В течение суток на фронте состоялось около 25 боевых столкновений.

Отмечается, что на Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки.

Силы обороны продолжают сдерживать наступление оккупантов и под Марьинкой Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского.

В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 - по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток 10 августа поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника.

Темы: войнаГенштаб
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