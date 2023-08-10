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Байден проситиме ще $25 млрд, зокрема для України, у Конгресі є незгодні – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 19:13
Байден проситиме ще $25 млрд, зокрема для України, у Конгресі є незгодні – ЗМІ
Конгрес США, фото Getty Images

Президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден планує подати до Конгресу запит на додаткове фінансування в розмірі щонайменше 25 мільярдів доларів, в тому числі на допомогу для України.

Джерело: "Bloomberg" із посиланням на обізнані джерела, цитує "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника агентства "Bloomberg", додатковий запит Байдена включатиме приблизно 12 мільярдів доларів на ліквідацію наслідків стихійних лих і 13 мільярдів доларів на оборону, в тому числі на допомогу Україні. Надзвичайні кошти не будуть обмежені бюджетними лімітами.

Раніше про цей запит повідомляло видання Punchbowl News. 

Він надійшов у критичний для України час, коли війна з Росією посилилася. Кремль посилив атаки на судноплавні шляхи та інфраструктуру в Чорному морі після того, як вийшов із зернової угоди, поставивши під загрозу ключові поставки продовольства для більшої частини світу.

Незважаючи на ці умови, лідери республіканців у Палаті представників під тиском консерваторів, які виступають проти участі США у війні, ухиляються від схвалення більшої допомоги Україні.

У грудні Конгрес ухвалив рішення про виділення 45 мільярдів доларів додаткового фінансування на військові зусилля в Україні, яке має тривати до кінця цього фінансового року, що закінчується 30 вересня. Це на додачу до 40 мільярдів доларів у травні 2022 року та 13,6 мільярдів доларів у березні 2022 року, що загалом становить 98,6 мільярда доларів на сьогодні.

Прохання Білого дому ускладнить можливість Конгресу уникнути шатдауну – вимушеного призупинення роботи федеральних органів, коли фінансування закінчиться після 30 вересня.

Ухвалення додаткового фінансування, як зазначається, буде політично небезпечним для спікера Палати представників Кевіна Маккарті, враховуючи опозицію з боку членів ультраконсервативної фракції Партії свободи, які виступають проти продовження фінансування агентств на нинішньому рівні.

Ця група також скептично ставиться до додаткових грошей для України, тому об'єднання цих двох питань може посилити опозицію. 

Деякі з цих депутатів можуть запропонувати усунути Маккарті з посади спікера, якщо він проштовхне законопроєкт, який вони вважатимуть неприйнятним.

Нагадаємо: Адміністрація президента США Джо Байдена вже в четвер оприлюднить запит до Конгресу на додаткове фінансування допомоги Україні.

Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву.

Теми: СШАБайдендопомога Україні
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