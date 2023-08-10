Байден будет просить еще $25 млрд, в том числе для Украины, в Конгрессе есть несогласные – СМИ

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден планирует подать в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов, в том числе на помощь для Украины.

Источник: "Bloomberg" со ссылкой на осведомленные источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника агентства "Bloomberg", дополнительный запрос Байдена будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, в том числе на помощь Украине. Чрезвычайные средства не будут ограничены бюджетными лимитами.

Ранее об этом запросе сообщало издание Punchbowl News.

Он поступил в критическое для Украины время, когда война с Россией усилилась. Кремль усилил атаки на судоходные пути и инфраструктуру в Черном море после того, как вышел из зернового соглашения, поставив под угрозу ключевые поставки продовольствия для большей части мира.

Несмотря на эти условия, лидеры республиканцев в Палате представителей под давлением консерваторов, выступающих против участия США в войне, уклоняются от одобрения большей помощи Украине.

В декабре Конгресс принял решение о выделении 45 миллиардов долларов дополнительного финансирования на военные усилия в Украине, которое должно продолжаться до конца этого финансового года, который заканчивается 30 сентября. Это в дополнение к 40 миллиардам долларов в мае 2022 года и 13,6 миллиардов долларов в марте 2022 года, что в целом составляет 98,6 миллиарда долларов на сегодняшний день.

Просьба Белого дома усложнит возможность Конгресса избежать шатдауна – вынужденного приостановления работы федеральных органов, когда финансирование закончится после 30 сентября.

Принятие дополнительного финансирования, как отмечается, будет политически опасным для спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, учитывая оппозицию со стороны членов ультраконсервативной фракции Партии свободы, которые выступают против продолжения финансирования агентств на нынешнем уровне.

Эта группа также скептически относится к дополнительным деньгам для Украины, поэтому объединение этих двух вопросов может усилить оппозицию. Некоторые из этих депутатов могут предложить отстранить Маккарти с должности спикера, если он протолкнет законопроект, который они сочтут неприемлемым.

Напомним: Администрация президента США Джо Байдена уже в четверг обнародует запрос в Конгресс на дополнительное финансирование помощи Украине.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву.