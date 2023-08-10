"Тихими українськими ночами" ССО щедро палять російську техніку

Сили спецоперацій показали кадри знищення ворожої техніки на Південному напрямку фронту.

Джерело: пресслужба ССО

Деталі: Зазначається, що завдяки операторам одного з підрозділів ССО України були знищені спеціальні інженерні комплекси "Торнадо" на базі УРАЛу та автомобільна техніка підвозу боєкомплекту.

Кадри вибухів, зняті через тепловізор, свідчать, що це відбувалося в нічний час доби, з фіксацією наслідків ефективної роботи - вдень.

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Дослівно: "Це відбулося на Південному напрямку. Там наші воїни провели розвідку позицій противника, і після виявлення цілей вдало знищили їх.

Загалом влучним вогнем було уражено 5 ворожих цілей. Окрім інженерних комплексів також було знищено міномет та бронетехніку противника".