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"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 20:37
Тихими украинскими ночами ССО щедро жгут российскую технику
скриншот

Силы спецопераций показали кадры уничтожения вражеской техники на Южном направлении фронта.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины были уничтожены специальные инженерные комплексы "Торнадо" на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта.

Кадры взрывов, снятые через тепловизор, свидетельствуют, что это происходило в ночное время суток, с фиксацией последствий эффективной работы - днем.

Дословно: "Это произошло на Южном направлении. Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно уничтожили их.

В общем метким огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника".

Темы: ССОвойна
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