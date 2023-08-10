"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

Силы спецопераций показали кадры уничтожения вражеской техники на Южном направлении фронта.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины были уничтожены специальные инженерные комплексы "Торнадо" на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта.

Кадры взрывов, снятые через тепловизор, свидетельствуют, что это происходило в ночное время суток, с фиксацией последствий эффективной работы - днем.

Дословно: "Это произошло на Южном направлении. Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно уничтожили их.

В общем метким огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника".