Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Тихими украинскими ночами" ССО щедро жгут российскую технику

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 20:37
Тихими украинскими ночами ССО щедро жгут российскую технику
скриншот

Силы спецопераций показали кадры уничтожения вражеской техники на Южном направлении фронта.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Отмечается, что благодаря операторам одного из подразделений ССО Украины были уничтожены специальные инженерные комплексы "Торнадо" на базе УРАЛа и автомобильная техника подвоза боекомплекта.

Кадры взрывов, снятые через тепловизор, свидетельствуют, что это происходило в ночное время суток, с фиксацией последствий эффективной работы - днем.

Реклама:

Дословно: "Это произошло на Южном направлении. Там наши воины провели разведку позиций противника, и после обнаружения целей удачно уничтожили их.

В общем метким огнем было поражено 5 вражеских целей. Кроме инженерных комплексов также были уничтожены миномет и бронетехника противника".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ССОвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
ССО
ССО показали, как FPV-дрон россиян пытается попасть по эвакуационному авто
Зеленский рассказал, в каких операциях участвовали воины ССО
Зеленский приехал на передовую к ССО
Последние новости
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
20:55
Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями
20:46
КолонкаОбщественные организации призывают отозвать законопроект об обновлении статусов ветеранов
20:45
Восемь государств вместе с Украиной присоединились к новым персональным санкциям ЕС против Беларуси
20:41
Зеленский про результаты визов: Самолеты будут, дополнительная бронетехника будет, ПВО усилим
20:37
В Раде хотят упростить смену целевого назначения земли для промышленности и энергетики
Все новости...
Реклама: