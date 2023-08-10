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У Вроцлаві кілька осіб протестували проти українських прапорів на трамваях

Четвер, 10 серпня 2023, 20:53
У Вроцлаві кілька осіб протестували проти українських прапорів на трамваях
У Вроцлаві провели акцію “Польські прапори на трамваях”, чото з Facebook Miłosz Tamulewicz

На демонстрацію проти присутності українських прапорів на трамваях до штаб-квартири вроцлавської служби міських перевезень MPK у четвер прийшли лише кілька людей.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання Tu Wroclaw

Деталі: Заплановану раніше зустріч з організаторами протесту в останню хвилину скасував президент MPK.

Протест перед будівлею MPK організували переважно симпатики "Національного руху" та "Загальнопольської молоді", а ідея демонстрації належить Анджею Бореку, який раніше був одним з організаторів протестів проти обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Пряма мова Борека: "Це протест мешканців Вроцлава, які заперечують проти вивішування прапорів іноземних держав, таких як Україна, у громадському транспорті Вроцлава або в публічних місцях протягом року.

На нашу думку, це неповага до нашої країни. Національні кольори інших країн вивішуються більше, а польський прапор – лише у вибрані дні.

Цей протест не проти українців, проти України, але це для того, щоб не виникало таких ситуацій, що замість біло-червоних прапорів вивішують прапори інших країн".

Цьому передувало: У вересні минулого року на акцію протесту проти прийому українських біженців у місті біля кордону Польщі з Україною не прийшла жодна людина.

На тлі непорозуміння щодо вдячності України Національний банк Польщі та Національний банк України анонсували спільний випуск колекційних монет до Дня Незалежності України.

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