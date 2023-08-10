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Во Вроцлаве несколько человек протестовали против украинских флагов на трамваях

Четверг, 10 августа 2023, 20:53
Во Вроцлаве несколько человек протестовали против украинских флагов на трамваях
Во Вроцлаве провели акцию "Польские флаги на трамваях", чото из Facebook Miłosz Tamulewicz

На демонстрацию против присутствия украинских флагов на трамваях к штаб-квартире вроцлавской службы городских перевозок MPK в четверг пришли лишь несколько человек.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Tu Wroclaw

Детали: Запланированную ранее встречу с организаторами протеста в последнюю минуту отменил президент MPK.

Протест перед зданием MPK организовали преимущественно симпатики "Национального движения" и "Общепольской молодежи", а идея демонстрации принадлежит Анджею Бореку, который ранее был одним из организаторов протестов против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Прямая речь Борека: "Это протест жителей Вроцлава, которые возражают против вывешивания флагов иностранных государств, таких как Украина, в общественном транспорте Вроцлава или в публичных местах в течение года. 

По нашему мнению, это неуважение к нашей стране. Национальные цвета других стран вывешиваются больше, а польский флаг – только в избранные дни.

Этот протест не против украинцев, против Украины, но это для того, чтобы не возникало таких ситуаций, что вместо бело-красных флагов вывешивают флаги других стран".

Этому предшествовало: В сентябре прошлого года на акцию протеста против приема украинских беженцев в городе у границы Польши с Украиной не пришел ни один человек.

В этом году на фоне недоразумения относительно благодарности Украины Национальный банк Польши и Национальный банк Украины анонсировали совместный выпуск коллекционных монет ко Дню Независимости Украины.

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