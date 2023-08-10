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У стані Саакашвілі зберігається "динаміка погіршення" – група експертів

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 21:47

Позбавленому волі колишньому президенту Грузії Міхеілу Саакашвілі, який має українське громадянство, не стало краще, він перебуває у стані середньої тяжкості, йдеться у висновках офісу Народного захисника Грузії.

Джерело: "Эхо Кавказа" з посиланням на висновок, підготовлений на підставі документів клініки "Вівамеді" про стан Саакашвілі

Дослівно: "Неврологічний статус Михайла Саакашвілі практично не змінився - як і раніше, відзначаються когнітивний дефіцит, атаксія, гіпестезія, знесилення".

Деталі: Група фахівців-експертів, запрошених народним захисником Грузії, вивчила і проаналізувала надані клінікою "Вівамеді" документи.

Група фахівців вважає, що дані на тлі підвищеного феритину і нормального вмісту заліза свідчать про "хронічне захворювання" – білково-енергетичну недостатність, на що вказують гіпопротеїнемія і гіпофібриногенемія. Наслідком дефіциту харчування став і електролітний дисбаланс.

Дослівно: "Що стосується управління в клініці – особливих зауважень з цього приводу у групи лікарів Народного захисника немає. Триває симптоматичне лікування, що з їхнього боку є прагматичним підходом.

Лікарі оцінюють стан хворого як стабільний, середньої тяжкості (лише в одному записі (31.05.2023 р.) зазначалося, що стан залишався тяжким).

Експертна група вважає, що загалом зберігається поступова динаміка погіршення".

Деталі: Офіс Народного захисника Грузії наголошує, що експертну групу створено для моніторингу медичних послуг, що надаються пацієнту, вона не бере участі в безпосередньому процесі лікування хворого.

Група лікарів має намір продовжити спостереження за процесом управління станом здоров'я Саакашвілі і "періодично, з інтервалом у 2-4 місяці, відвідувати пацієнта, а також вивчати медичну документацію". 

"Очевидно, що в разі нагальної потреби візит буде здійснено й позапланово", – йдеться в повідомленні омбудсмена.

Наступний візит групи лікарів до пацієнта Михайла Саакашвілі заплановано на вересень.

Теми: СаакашвіліГрузіяправа людини
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