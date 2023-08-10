В состоянии Саакашвили сохраняется "динамика ухудшения" – группа экспертов

Лишенному свободы бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который имеет украинское гражданство, не стало лучше, он находится в состоянии средней тяжести, говорится в выводах офиса Народного защитника Грузии.

Источник: "Эхо Кавказа" со ссылкой на заключение, подготовленное на основании документов клиники "Вивамеди" о состоянии Саакашвили

Дословно: "Неврологический статус Михаила Саакашвили практически не изменился – по-прежнему отмечаются когнитивный дефицит, атаксия, гипестезия, упадок сил".

Детали: Группа специалистов-экспертов, приглашенных народным защитником Грузии, изучила и проанализировала предоставленные клиникой "Вивамеди" документы.

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Группа специалистов считает, что данные на фоне повышенного ферритина и нормального содержания железа свидетельствуют о "хроническом заболевании" – белково-энергетической недостаточности, на что указывают гипопротеинемия и гипофибриногенемия. Следствием дефицита питания стал и электролитный дисбаланс.

Дословно: "Что касается управления в клинике – особых замечаний по этому поводу у группы врачей Народного защитника нет. Продолжается симптоматическое лечение, что с их стороны является прагматичным подходом.

Лечащие врачи оценивают состояние больного как стабильное, средней тяжести (только в одной записи (31.05.2023 г.) отмечалось, что состояние оставалось тяжелым).

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Экспертная группа считает, что в целом сохраняется постепенная динамика ухудшения".

Детали: Офис Народного защитника Грузии подчеркивает, что экспертная группа создана для мониторинга медицинских услуг, оказываемых пациенту, она не участвует в непосредственном процессе лечения больного.

Группа врачей намерена продолжить наблюдение за процессом управления состоянием здоровья Саакашвили и "периодически, с интервалом в 2-4 месяца, посещать пациента, а также изучать медицинскую документацию".

"Очевидно, что в случае крайней необходимости визит будет осуществлен и внепланово", – говорится в сообщении омбудсмена.

Следующий визит группы врачей к пациенту Михаилу Саакашвили запланирован на сентябрь.