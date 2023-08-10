Член ЦИК живет в Голливуде и продолжает получать зарплату: полтора миллиона за время войны

Член Центральной избирательной комиссии Юрий Буглак выехал из Украины за 12 дней до полномасштабного вторжения и с тех пор не возвращался, он сохраняет свою должность.

Источник: расследование проекта Радио Свобода "Схемы"

Детали: Буглак живет с семьей в американском штате Флорида вблизи Майами в городке Голливуд.

Как выяснили журналисты, в течение всего 2022 года Буглак получал зарплату и другие выплаты - суммарно ему насчитали полтора миллиона гривен, в том числе материальную помощь из госбюджета "для решения социально-бытовых вопросов". С весны 2023 года член ЦИК взял декретный отпуск с сохранением должности.

Сам Буглак в комментарии "Схемам" заявил, что у него "личные обстоятельства", и по его мнению он не нарушал украинских законов, потому что выехал до вторжения, а с его началом ЦИК перешла на дистанционную работу.

Буглак вылетел из аэропорта "Борисполь" 12 февраля 2022 года рейсом в Стамбул. Со следующего дня и по 9 марта у него был запланирован отпуск.

Он закончился, но публичный служащий так и не вернулся в Украину. На решение остаться за границей не повлиял и призыв президента Владимира Зеленского. 14 февраля 2022 года глава государства обратился ко "всем представителям государства", призвав вернуться в течение 24 часов в Украину.

Юрий Буглак - член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с 2019 года, бывший главный юридический советник кондитерской корпорации "Roshen", экс-депутат Верховной Рады от партии "Блок Петра Порошенко".

Живя за границей, член ЦИК Юрий Буглак осенью 2022 года дважды просил о материальной помощи из бюджета Украины - "на оздоровление", и "для решения социально-бытовых вопросов в связи с рождением ребенка". И получил эту помощь - всего в размере 230 тысяч гривен.

Как член ЦИК, Буглак должен был "вести личный прием граждан". В ответ на информационный запрос "Схем" в ЦИК сообщили, что согласно журналу учета в 2021-2023 году он этого не делал.

Находясь за пределами Украины Буглак присоединялся к онлайн заседаниям Центральной избирательной комиссии в течение 2022-го года и до марта 2023 года. Они проводились в среднем несколько раз в месяц. К примеру, в марте 2022 года ЦИК заседала один раз 19 минут, а в апреле два - 23 и 7 минут.

Последний раз на онлайн заседание ЦИК Юрий Буглак включился в феврале 2023 года, встреча длилась 13 минут.

"Схемы" связались с Юрием Буглаком по телефону.

"Я работал, работаю, и буду работать на свое государство. Никаких нарушений с моей стороны, со стороны моей организации не происходило. Все, что было, все было на законных основаниях. И выезд, и работа, и нахождение где-то там, где вы меня ищете", - заявил член ЦИК.

Буглак отказался ответить где именно он находится сейчас: "Я вам не отвечу этот вопрос. Вы журналист-расследователь и можете установить мое местонахождение".

Как выяснили "Схемы", семья чиновника живет в пригороде Майами, в штате Флорида (США).

Конкретное место жительства журналисты установили из социальных сетей жены Юрия Буглака и матери его ребенка - Татьяны Ртищевой. В своем профайле LinkedIn она указывает, что с января 2022 года живет в Голливуде, штат Флорида - это городок рядом с Майами на побережье Атлантического океана.

Татьяна - участница группы "Живем в Майами, говорим по-русски" в Facebook. Там она опубликовала фотографию, благодаря которой журналистам удалось вычислить локацию, где она была сделана. Это жилой комплекс The Wave, расположенный в городе Голливуд штата Флорида. Комплекс расположен прямо на побережье Атлантического океана. Там есть бассейны, спа, фитнес-центр и свой выход к пляжу.

ЖК The Wave в Голливуде, в котором вероятно живет член ЦИК Юрий Буглак с семьей

"Схемы" спросили у Буглака, почему он не прислушался к призыву президента Украины, который тот адресовал всем представителям государства, вернуться в Украину.

"У каждого человека в определенный момент есть индивидуальная ситуация, которая касается его жизни, здоровья, его семьи, и так далее", - ответил Буглак. И добавил, что по его мнению призыв президента не распространялся на членов ЦИК.

Прямая речь: "Я не олигарх, и не депутат.

Тем более, что у организации, где я работаю, есть вообще уникальная особенность, - она одна из первых в стране приняла решение, что может работать в онлайн-режиме.

Скажите, разве есть разница находиться, например, в городе Ужгород или в городе Ивано-Франковск, или в городе Винница, или в каком-то зарубежном городе, работать и получить зарплату? В чем разница? В городе Кошице и городе Ужгород. В чем разница для государственного чиновника, если он имеет право работать дистанционно".

Детали: Председатель ЦИК Олег Диденко в комментарии "Схемам" сказал, что с юридической точки зрения у него не было оснований внести представление на увольнение Буглака с должности.

Моральную сторону вопроса он прокомментировал так: "С моральной стороны здесь может быть много вопросов. Но мне не правильно комментировать действия коллег, я такой же член ЦИК, как и другие. Когда меня председателем избирают - я имею определенные дополнительные административные и организационные функции, но они не являются непосредственно моими подчиненными в прямом смысле этого слова. Я их не принимаю на работу и не увольняю".

В Украине Буглак имеет под Киевом 4 земельных участка общей площадью почти 50 соток. Владеет двумя домами - на 390 и 85 квадратов - в Вышгороде и селе Хотяновка Вышгородского района. А также двумя квартирами - в центре Киева и на Подоле. Еще две квартиры в столице имеет его жена. Данные об этом учитываются в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

В последней, публично доступной декларации за 2018 год чиновник задекларировал внедорожники Land Rover Discovery Sport 2017 года и Land Rover Freelander 2013 года, а также коллекцию дорогих часов: Rotap Maranello из розового золота, Breguet - из желтого, Chopard из белого и Marius Lacroix - с титановым корпусом, а также смарт часы Louis Vuitton. Тогда Буглак декларировал, что имеет наличными 990 тысяч долларов, 725 тысяч гривен и 120 тысяч евро.

Хотя во время военного положения нет выборов - ЦИК все равно работает, потому что это постоянно действующий орган, - говорит председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская. Члены ЦИК в частности предлагают проекты законов, по которым состоятся выборы после войны.