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Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 21:53

Президент Польщі Анджей Дуда сумнівається у ймовірності застосування ядерної зброї Росією проти України, але допускає можливість вибуху на атомній електростанції з боку російських окупантів.

Джерело: Анджей Дуда в інтерв’ю "The Washington Post", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ні, я думаю, що Росія не вдасться до використання ядерної зброї в Україні… Якщо хтось запитає мене про ядерну загрозу, я набагато більше стурбований потенційними проблемами з атомними електростанціями в Україні".

Деталі: Дуда пояснив, що ядерний арсенал в Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, тож рішення про удар має ухвалити не лише одна людина.

Натомість може статися щось, що буде виглядати як ядерна аварія, вважає польський президент. 

Пряма мова: "На мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху (на АЕС. – ред.) набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї".

Нагадаємо: Російські війська 4 березня 2022 року захопили Запорізьку атомну електростанцію і перетворили її на свою військову базу, розташували зброю на території станції, ймовірно замінували деякі реактори та ставок-охолоджувач.

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію – швидше за все, аби сповільнити український контрнаступ за рахунок техногенної катастрофи й підтоплення територій Херсонщини. 

Українська влада заявляла також про загрозу підриву вибухових пристроїв на території ЗАЕС, що вище по Дніпру.

Теми: Дудаядерна зброяРосіяЗАЕС
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