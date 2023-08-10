Загроза вибуху на ЗАЕС вища, ніж ядерного удару з боку Росії – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда сумнівається у ймовірності застосування ядерної зброї Росією проти України, але допускає можливість вибуху на атомній електростанції з боку російських окупантів.

Джерело: Анджей Дуда в інтерв’ю "The Washington Post", цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Ні, я думаю, що Росія не вдасться до використання ядерної зброї в Україні… Якщо хтось запитає мене про ядерну загрозу, я набагато більше стурбований потенційними проблемами з атомними електростанціями в Україні".

Деталі: Дуда пояснив, що ядерний арсенал в Росії перебуває під колективним контролем багатьох людей, тож рішення про удар має ухвалити не лише одна людина.

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Натомість може статися щось, що буде виглядати як ядерна аварія, вважає польський президент.

Пряма мова: "На мій погляд, на моє переконання, загроза вибуху (на АЕС. – ред.) набагато більша, ніж у випадку застосування ядерної зброї".

Нагадаємо: Російські війська 4 березня 2022 року захопили Запорізьку атомну електростанцію і перетворили її на свою військову базу, розташували зброю на території станції, ймовірно замінували деякі реактори та ставок-охолоджувач.

ВІДЕО ДНЯ

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську гідроелектростанцію – швидше за все, аби сповільнити український контрнаступ за рахунок техногенної катастрофи й підтоплення територій Херсонщини.

Українська влада заявляла також про загрозу підриву вибухових пристроїв на території ЗАЕС, що вище по Дніпру.