Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 

Президент Польши Анджей Дуда сомневается в вероятности применения ядерного оружия Россией против Украины, но допускает возможность взрыва на атомной электростанции со стороны российских оккупантов.

Источник: Анджей Дуда в интервью "The Washington Post", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к использованию ядерного оружия в Украине... Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, я гораздо больше обеспокоен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине".

Детали: Дуда объяснил, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей, поэтому решение об ударе должен принять не только один человек.

Однако может произойти что-то, что будет выглядеть как ядерная авария, считает польский президент.

Прямая речь: "На мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва (на АЭС – ред.) гораздо больше, чем в случае применения ядерного оружия".

Напомним: Российские войска 4 марта 2022 года захватили Запорожскую атомную электростанцию и превратили ее в свою военную базу, расположили оружие на территории станции, вероятно заминировали некоторые реакторы и пруд-охладитель.

6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию – скорее всего, чтобы замедлить украинское контрнаступление за счет техногенной катастрофы и подтопления территорий Херсонщины.

Украинские власти заявляли также об угрозе подрыва взрывных устройств на территории ЗАЭС, что выше по Днепру.