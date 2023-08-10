Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Угроза взрыва на ЗАЭС выше, чем ядерного удара со стороны России – Дуда 

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 21:53

Президент Польши Анджей Дуда сомневается в вероятности применения ядерного оружия Россией против Украины, но допускает возможность взрыва на атомной электростанции со стороны российских оккупантов.

Источник: Анджей Дуда в интервью "The Washington Post", цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Нет, я думаю, что Россия не прибегнет к использованию ядерного оружия в Украине... Если кто-то спросит меня о ядерной угрозе, я гораздо больше обеспокоен потенциальными проблемами с атомными электростанциями в Украине".

Детали: Дуда объяснил, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей, поэтому решение об ударе должен принять не только один человек.

Реклама:

Однако может произойти что-то, что будет выглядеть как ядерная авария, считает польский президент. 

Прямая речь: "На мой взгляд, по моему убеждению, угроза взрыва (на АЭС – ред.) гораздо больше, чем в случае применения ядерного оружия".

Напомним: Российские войска 4 марта 2022 года захватили Запорожскую атомную электростанцию и превратили ее в свою военную базу, расположили оружие на территории станции, вероятно заминировали некоторые реакторы и пруд-охладитель.

ВИДЕО ДНЯ

6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую гидроэлектростанцию – скорее всего, чтобы замедлить украинское контрнаступление за счет техногенной катастрофы и подтопления территорий Херсонщины.

Украинские власти заявляли также об угрозе подрыва взрывных устройств на территории ЗАЭС, что выше по Днепру.

Темы: Дудаядерное оружиеРосcияЗАЭС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Дуда
Дуда: У Украины до сих пор недостаточно оружия, чтобы одержать верх в войне
В Беларуси суд признал фото президента Польши "пропагандой экстремизма"
Дуда и Зеленский неожиданно приехали в Луцк
Последние новости
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
21:15
"Любил жить": в Донецкой области погиб аналитик в сфере закупок Остап Бринский
Все новости...
Реклама: