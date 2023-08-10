Продовжуємо готувати Українську доктрину – президент

В Україні триває робота над національною доктриною, яка має стати базисом для розвитку держави.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну.

Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу".