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Продовжуємо готувати Українську доктрину – президент

Олена РощінаЧетвер, 10 серпня 2023, 22:27
Продовжуємо готувати Українську доктрину – президент
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

В Україні триває робота над національною доктриною, яка має стати базисом для розвитку держави.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Продовжуємо готувати Українську доктрину – ґрунтовний текст, основу для трансформації нашої держави. Не забуваємо нашу головну мету – перемогти у війні та не програти країну. 

Україна обов’язково має реалізувати свій історичний шанс на розвиток, який був здобутий сміливістю наших людей – усього нашого народу".

Теми: ЗеленськийУкраїна
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