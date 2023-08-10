Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Продолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Елена РощинаЧетверг, 10 августа 2023, 22:27
Продолжаем готовить Украинскую доктрину – президент
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

В Украине продолжается работа над национальной доктриной, которая должна стать базисом для развития государства.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Продолжаем готовить Украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем нашу главную цель – победить в войне и не проиграть страну. 

Украина обязательно должна реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей – всего нашего народа".

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

видео, фотоУ Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Все новости...
Зеленский
Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата
Зеленский рассказал о результативном разговоре с военным руководством Британии
Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники УП
Последние новости
01:43
В сторону Одессы летят вражеские беспилотники
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
23:36
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
23:11
Датский режиссер Ларс фон Триер вступился за оккупантов: "Жизни россиян тоже важны"
22:30
Экономические новости 22 августа: Маск блокировал Starlink для военных из-за "политических симпатий", тарифы на тепло не вырастут
22:19
фотоРоссияне вечером ударили из артиллерии по Донетчине, трое погибших
22:03
Почти 70% украинцев считают, что замена герба на Родине-Матери могла подождать
21:58
ВСУ распыляют силы при контрнаступлении, нужна смена тактики – NYT
Все новости...
Реклама: