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Продолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

Елена РощинаЧетверг, 10 августа 2023, 22:27
Продолжаем готовить Украинскую доктрину – президент
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

В Украине продолжается работа над национальной доктриной, которая должна стать базисом для развития государства.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Продолжаем готовить Украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем нашу главную цель – победить в войне и не проиграть страну. 

Украина обязательно должна реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей – всего нашего народа".

Темы: ЗеленскийУкраина
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