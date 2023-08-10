Продолжаем готовить Украинскую доктрину – президент

В Украине продолжается работа над национальной доктриной, которая должна стать базисом для развития государства.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Продолжаем готовить Украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем нашу главную цель – победить в войне и не проиграть страну.

Украина обязательно должна реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей – всего нашего народа".