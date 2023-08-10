Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до України.

Джерело: Офіс президента, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 серпня

Пряма мова Зеленського: "Із сьогоднішніх зустрічей, про які варто й можна сказати публічно, – говорив із представником Вселенського патріархату митрополитом Еммануїлом.

Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському патріархату за готовність допомагати".

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Деталі: Також Зеленський говорив із митрополитом Еммануїлом про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні.

За його словами, Україна – "один з історичних центрів християнства", і так буде й надалі.

Пряма мова: "Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі: у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, усі спільноти можуть донести свою думку державі, усі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань.

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Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор.

Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну. І я вдячний усім у світі, хто підтримує в цьому нашу державу, наших людей".

Деталі: При зустрічі Зеленський сказав митрополиту Еммануїлу, що його візит є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.

"Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо", – наголосив президент.

Він передав Вселенському патріарху запрошення відвідати Україну.

Митрополит Халкедонський Еммануїл Фото Офісу президента України

Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав українському президенту найкращі вітання від Його Всесвятості.

"Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського патріархату", – зазначив він.