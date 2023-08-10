Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із представником Вселенського патріархату митрополитом Халкедонським Еммануїлом, який прибув до України.
Джерело: Офіс президента, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 серпня
Пряма мова Зеленського: "Із сьогоднішніх зустрічей, про які варто й можна сказати публічно, – говорив із представником Вселенського патріархату митрополитом Еммануїлом.
Працюємо на всіх рівнях та з усіма суб’єктами глобальних відносин, щоб реалізувати Формулу миру, зокрема повернути в Україну депортованих із нашої землі дітей. Вдячний Вселенському патріархату за готовність допомагати".
Деталі: Також Зеленський говорив із митрополитом Еммануїлом про посилення духовної незалежності України та про духовний мир в Україні.
За його словами, Україна – "один з історичних центрів християнства", і так буде й надалі.
Пряма мова: "Українці змогли побудувати особливий формат релігійних відносин у своєму домі: у нашій країні діє Рада церков і релігійних організацій, яка гарантує, що всі спільноти поважаються, усі спільноти можуть донести свою думку державі, усі спільноти можуть брати участь у вирішенні суспільно важливих питань.
Держава ніколи не допустить, щоб будь-яку з українських релігійних спільнот могла використовувати держава-агресор.
Україна вистоїть, збереже незалежність – усі аспекти незалежності, зокрема і духовну. І я вдячний усім у світі, хто підтримує в цьому нашу державу, наших людей".
Деталі: При зустрічі Зеленський сказав митрополиту Еммануїлу, що його візит є дуже важливим сигналом підтримки України та українського народу з боку Вселенського патріархату під час повномасштабної війни, розв’язаної Росією.
"Я надзвичайно ціную той діалог, який ми продовжили з Його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм під час мого нещодавнього візиту до Туреччини. Це було дуже важливо", – наголосив президент.
Він передав Вселенському патріарху запрошення відвідати Україну.
Зі свого боку митрополит Халкедонський Еммануїл переказав українському президенту найкращі вітання від Його Всесвятості.
"Ми дуже сильно підтримуємо вас у цей важкий момент. Ви можете бути впевнені в нашій підтримці та в усьому, що ми можемо зробити від імені Вселенського патріархату", – зазначив він.