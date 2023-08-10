Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата
Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом, который прибыл в Украину.
Источник: Офис президента, Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 августа
Прямая речь Зеленского: "Из сегодняшних встреч, о которых стоит и можно сказать публично, – говорил с представителем Вселенского патриархата митрополитом Эммануилом.
Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать Формулу мира, в частности вернуть в Украину депортированных с нашей земли детей. Благодарен Вселенскому патриархату за готовность помогать".
Детали: Также Зеленский говорил с митрополитом Эммануилом об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине.
По его словам, Украина – "один из исторических центров христианства", и так будет и дальше.
Прямая речь: "Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов.
Государство никогда не допустит, чтобы какое-либо из украинских религиозных сообществ могло использовать государство-агрессор.
Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей".
Детали: При встрече Зеленский сказал митрополиту Эммануилу, что его визит является очень важным сигналом поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.
"Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Святейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", – подчеркнул президент.
Он передал Вселенскому патриарху приглашение посетить Украину.
Со своей стороны митрополит Халкедонский Эммануил передал украинскому президенту наилучшие приветствия от Его Святейшества.
"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот тяжелый момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского патриархата", – отметил он.