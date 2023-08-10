Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата

Президент Владимир Зеленский провел встречу с представителем Вселенского патриархата митрополитом Халкедонским Эммануилом, который прибыл в Украину.

Источник: Офис президента, Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 августа

Прямая речь Зеленского: "Из сегодняшних встреч, о которых стоит и можно сказать публично, – говорил с представителем Вселенского патриархата митрополитом Эммануилом.

Работаем на всех уровнях и со всеми субъектами глобальных отношений, чтобы реализовать Формулу мира, в частности вернуть в Украину депортированных с нашей земли детей. Благодарен Вселенскому патриархату за готовность помогать".

Детали: Также Зеленский говорил с митрополитом Эммануилом об усилении духовной независимости Украины и о духовном мире в Украине.

По его словам, Украина – "один из исторических центров христианства", и так будет и дальше.

Прямая речь: "Украинцы смогли построить особый формат религиозных отношений в своем доме: в нашей стране действует Совет церквей и религиозных организаций, который гарантирует, что все сообщества уважаются, все сообщества могут донести свое мнение государству, все сообщества могут участвовать в решении общественно важных вопросов.

Государство никогда не допустит, чтобы какое-либо из украинских религиозных сообществ могло использовать государство-агрессор.

Украина выстоит, сохранит независимость – все аспекты независимости, в том числе и духовную. И я благодарен всем в мире, кто поддерживает в этом наше государство, наших людей".

Детали: При встрече Зеленский сказал митрополиту Эммануилу, что его визит является очень важным сигналом поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского патриархата во время полномасштабной войны, развязанной Россией.

"Я очень ценю тот диалог, который мы продолжили с Его Святейшеством Вселенским патриархом Варфоломеем во время моего недавнего визита в Турцию. Это было очень важно", – подчеркнул президент.

Он передал Вселенскому патриарху приглашение посетить Украину.

Митрополит Халкедонский Эммануил Фото Офиса президента Украины

Со своей стороны митрополит Халкедонский Эммануил передал украинскому президенту наилучшие приветствия от Его Святейшества.

"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот тяжелый момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского патриархата", – отметил он.