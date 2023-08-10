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Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 23:45
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Олег Котенко (по центру) на одній із зустрічей із родинами зниклих осіб, фото з Facebook Котенка

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Джерело: журналістка Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела, уповноважений із питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко в коментарі hromadske

Деталі: Журналістка Тетяна Ніколаєнко написала у Facebook, що повноваження уповноваженого з питань зниклих безвісти передадуть до Міністерства внутрішніх справ (розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Міністерства оборони (діяльність пошукових груп) і Головного управління розвідки МО (повернення тіл загиблих).

Офіційно Кабмін про це не повідомляв, проте Котенко підтвердив це рішення. За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена на днях.

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Котенко зазначив, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримала відповіді.

Він каже, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, "але без повноважень це буде важко".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У квітні 2022 року Кабмін утворив в апараті Мінреінтеграції посаду уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також його Cекретаріат.
  • Як звітував уповноважений, за 2022 рік його Офіс організував 16 передач тіл загиблих, повернувши 869 тіл; створив 7 груп із пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів; розшукав та повернув для поховання понад 3000 тіл загиблих із зон бойових зіткнень. Загалом було порушено майже 14 тисяч справ із розшуку зниклих безвісти людей.
  • У травні 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 
  • Зараз офіційно підтверджено приблизно 23 тисячі людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок воєнних дій.

Теми: Кабінет міністрівобмінвійна
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