Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

Олег Котенко (по центру) на одній із зустрічей із родинами зниклих осіб, фото з Facebook Котенка

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Джерело: журналістка Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела, уповноважений із питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко в коментарі hromadske

Деталі: Журналістка Тетяна Ніколаєнко написала у Facebook, що повноваження уповноваженого з питань зниклих безвісти передадуть до Міністерства внутрішніх справ (розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Міністерства оборони (діяльність пошукових груп) і Головного управління розвідки МО (повернення тіл загиблих).

Офіційно Кабмін про це не повідомляв, проте Котенко підтвердив це рішення. За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена на днях.

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Котенко зазначив, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримала відповіді.

Він каже, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, "але без повноважень це буде важко".

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