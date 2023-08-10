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Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 23:45
Кабмін ліквідує Офіс уповноваженого з питань зниклих безвісти
Олег Котенко (по центру) на одній із зустрічей із родинами зниклих осіб, фото з Facebook Котенка

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про ліквідацію Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, який, зокрема, займався обміном тіл полеглих військовослужбовців.

Джерело: журналістка Тетяна Ніколаєнко з посиланням на джерела, уповноважений із питань зниклих безвісти осіб Олег Котенко в коментарі hromadske

Деталі: Журналістка Тетяна Ніколаєнко написала у Facebook, що повноваження уповноваженого з питань зниклих безвісти передадуть до Міністерства внутрішніх справ (розшук зниклих та Реєстр зниклих безвісти за особливих обставин), Міністерства оборони (діяльність пошукових груп) і Головного управління розвідки МО (повернення тіл загиблих).

Офіційно Кабмін про це не повідомляв, проте Котенко підтвердив це рішення. За його словами, постанова про розформування Офісу буде офіційно оприлюднена на днях.

Котенко зазначив, що за понад рік роботи йому і команді вдалося зустрітися з понад 10 тисячами родичів зниклих безвісти, і більшість з них отримала відповіді.

Він каже, що й надалі допомагатиме людям, наскільки зможе, "але без повноважень це буде важко".

Передісторія: 

  • У квітні 2022 року Кабмін утворив в апараті Мінреінтеграції посаду уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також його Cекретаріат.
  • Як звітував уповноважений, за 2022 рік його Офіс організував 16 передач тіл загиблих, повернувши 869 тіл; створив 7 груп із пошуку тіл, речей і документів загиблих людей, які здійснили понад 50 виїздів на деокуповані території та ексгумували більш як 700 тіл, речей і документів; розшукав та повернув для поховання понад 3000 тіл загиблих із зон бойових зіткнень. Загалом було порушено майже 14 тисяч справ із розшуку зниклих безвісти людей.
  • У травні 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. 
  • Зараз офіційно підтверджено приблизно 23 тисячі людей, які вважаються зниклими безвісти внаслідок воєнних дій.

Теми: Кабінет міністрівобмінвійна
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