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Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 23:45
Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Олег Котенко (по центру) на одной из встреч с семьями пропавших лиц, фото из Facebook Котенко

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.

Источник: журналистка Татьяна Николаенко со ссылкой на источники, уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко в комментарии hromadske

Детали: Журналистка Татьяна Николаенко написала в Facebook, что полномочия уполномоченного по вопросам пропавших без вести передадут в Министерство внутренних дел (розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах), Министерство обороны (деятельность поисковых групп) и Главное управление разведки МО (возвращение тел погибших).

Официально Кабмин об этом не сообщал, однако Котенко подтвердил это решение. По его словам, постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях.

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Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более 10 тысячами родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы. 

Он говорит, что и в дальнейшем будет помогать людям, насколько сможет, "но без полномочий это будет трудно".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • В апреле 2022 года Кабмин создал в аппарате Минреинтеграции должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также его Секретариат.
  • Как отчитывался уполномоченный, за 2022 года его Офис организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел; создал 7 специальных групп по поиску тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на деоккупированные территории и эксгумировали более 700 тел, вещей и документов; разыскал и вернул для захоронения более 3000 тел погибших из зон боевых столкновений. Всего было возбуждено почти 14 тысяч дел по розыску пропавших без вести людей.
  • В мае 2023 года в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. 
  • Сейчас официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести в результате военных действий.

Темы: Кабинет министровобменвойна
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