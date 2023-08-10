Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести
Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.
Источник: журналистка Татьяна Николаенко со ссылкой на источники, уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко в комментарии hromadske
Детали: Журналистка Татьяна Николаенко написала в Facebook, что полномочия уполномоченного по вопросам пропавших без вести передадут в Министерство внутренних дел (розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах), Министерство обороны (деятельность поисковых групп) и Главное управление разведки МО (возвращение тел погибших).
Официально Кабмин об этом не сообщал, однако Котенко подтвердил это решение. По его словам, постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях.
Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более 10 тысячами родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы.
Он говорит, что и в дальнейшем будет помогать людям, насколько сможет, "но без полномочий это будет трудно".
Предыстория:
- В апреле 2022 года Кабмин создал в аппарате Минреинтеграции должность уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также его Секретариат.
- Как отчитывался уполномоченный, за 2022 года его Офис организовал 16 передач тел погибших, вернув 869 тел; создал 7 специальных групп по поиску тел, вещей и документов погибших людей, которые совершили более 50 выездов на деоккупированные территории и эксгумировали более 700 тел, вещей и документов; разыскал и вернул для захоронения более 3000 тел погибших из зон боевых столкновений. Всего было возбуждено почти 14 тысяч дел по розыску пропавших без вести людей.
- В мае 2023 года в Украине заработал Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
- Сейчас официально подтверждено около 23 тысяч человек, которые считаются пропавшими без вести в результате военных действий.