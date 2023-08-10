Кабмин ликвидирует Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести

Олег Котенко (по центру) на одной из встреч с семьями пропавших лиц, фото из Facebook Котенко

Кабинет министров Украины принял решение о ликвидации Офиса уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, который, в частности, занимался обменом тел погибших военнослужащих.

Источник: журналистка Татьяна Николаенко со ссылкой на источники, уполномоченный по вопросам пропавших без вести лиц Олег Котенко в комментарии hromadske

Детали: Журналистка Татьяна Николаенко написала в Facebook, что полномочия уполномоченного по вопросам пропавших без вести передадут в Министерство внутренних дел (розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах), Министерство обороны (деятельность поисковых групп) и Главное управление разведки МО (возвращение тел погибших).

Официально Кабмин об этом не сообщал, однако Котенко подтвердил это решение. По его словам, постановление о расформировании Офиса будет официально обнародовано на днях.

Котенко отметил, что за более чем год работы ему и команде удалось встретиться с более 10 тысячами родственников пропавших без вести, и большинство из них получили ответы.

Он говорит, что и в дальнейшем будет помогать людям, насколько сможет, "но без полномочий это будет трудно".

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