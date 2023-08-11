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Ворог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція

"Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 00:18
Ворог атакував Запоріжжя Іскандером – поліція
наслідки ракетного удару в Запоріжжі, фото: Нацполіція

Російські війська атакували об‘єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К".

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури.

Загинула людина, дев’ятеро — отримали поранення (дані станом на 21 годину - ред.)".

Деталі: В поліції також уточнили, що на місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.

Що передувало: Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади, 16 постраждалих і один загиблий.

Теми: Запоріжжяракетний удар
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