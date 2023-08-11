Ворог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція

Російські війська атакували об‘єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К".

Джерело: Національна поліція України

Дослівно: "О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури.

Загинула людина, дев’ятеро — отримали поранення (дані станом на 21 годину - ред.)".

Деталі: В поліції також уточнили, що на місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.

Що передувало: Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади, 16 постраждалих і один загиблий.