Ворог атакував Запоріжжя "Іскандером" – поліція
П'ятниця, 11 серпня 2023, 00:18
Російські війська атакували об‘єкт цивільної інфраструктури в Запоріжжі ракетою "Іскандер-К".
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "О 19:20 ввечері ворог знову підступно атакував обласний центр. Ворожа ракета "Іскандер-К" влучила в об’єкт цивільної інфраструктури.
Загинула людина, дев’ятеро — отримали поранення (дані станом на 21 годину - ред.)".
Деталі: В поліції також уточнили, що на місці події працюють правоохоронці, парамедики поліції, рятувальники, медичні працівники та небайдужі громадяни.
Що передувало: Російські війська знову вдарили по об‘єкту цивільної інфраструктури в Запоріжжі, за даними місцевої влади, 16 постраждалих і один загиблий.