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Враг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 00:18
Враг атаковал Запорожье Искандером – полиция
последствия ракетного удара в Запорожье, фото: Нацполиция

Российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры в Запорожье ракетой "Искандер-К".

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры.

Погиб человек, девять - получили ранения (данные по состоянию на 21 час - ред.)".

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Детали: В полиции также уточнили, что на месте происшествия работают правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и неравнодушные граждане.

Что предшествовало:Российские войска снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, по данным местных властей 16 пострадавших и один погибший.

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Темы: Запорожьеракетный удар
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