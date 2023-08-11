Враг атаковал Запорожье "Искандером" – полиция
Пятница, 11 августа 2023, 00:18
Российские войска атаковали объект гражданской инфраструктуры в Запорожье ракетой "Искандер-К".
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "В 19:20 вечером враг снова коварно атаковал областной центр. Вражеская ракета "Искандер-К" попала в объект гражданской инфраструктуры.
Погиб человек, девять - получили ранения (данные по состоянию на 21 час - ред.)".
Реклама:
Детали: В полиции также уточнили, что на месте происшествия работают правоохранители, парамедики полиции, спасатели, медицинские работники и неравнодушные граждане.
Что предшествовало:Российские войска снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, по данным местных властей 16 пострадавших и один погибший.
ВИДЕО ДНЯ