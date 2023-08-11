Після вторгнення РФ в Україну зросла кількість суїцидів серед російських офіцерів – ГУР

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну серед російських офіцерів значно зросла кількість суїцидів.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Кількість суїцидів серед рашистів і російських офіцерів після повномасштабного вторгнення зросла, і зросла значно. Частина з них може бути пов’язана з такими острахами (що їх доженуть українські військові – ред.)".

Деталі: За словами представника Головного управління розвідки, тих росіян, які не хочуть бруднити руки у крові і виконувати злочинні накази, Україна готова прийняти, причому різних за рангом, від рядового до генералів і командувачів, у рамках проєкту "Хочу жить" – якщо вони здадуться у полон.

Юсов упевнений, що це – найкращий і найбезпечніший вихід із ситуації для російських офіцерів.

"Ми гарантуємо поводження відповідно до Женевських конвенцій і міжнародного гуманітарного права попри те, що мова йде про вбивць і агресорів. Мається на увазі гарантування того, що мова буде йти саме про захоплення у полон", – запевнив Юсов.

Відповідаючи на питання про те, яким є портрет коригувальників, що фактично вбивають співгромадян, представник ГУР заявив, що це, на жаль, можуть бути різні люди, які, у тому числі, можуть ностальгувати за радянською імперією зла.

"Але ми не повинні думати, що точно побачимо якийсь опис типу "літня людина з бородою" або "без бороди", і це – коригувальник, агент ФСБ, терміново викликаємо спецслужби. Ні, нам треба бути пильними. І контррозвідувальні заходи, звичайно, тривають, загроза залишається, бо російські спецслужби продовжують роботу", – сказав Юсов.

Він зазначив, що росіяни не змирилися з тим, що їх не зустрічають з квітами в Україні. За його словами, вони продовжують здійснювати спроби втягнути українців у свої оборудки в різні способи – напряму, не напряму, з виходами на них через соцмережі, телефонні, особисті контакти.

"Звичайно, треба бути дуже уважними. Якщо відбувається будь-який такий підозрілий контакт, то варто звертатися до українських правоохоронних органів. Якщо ви бачите діяльність людини, яка може своїми діями шкодити українським Силам безпеки і оборони, потрібно звертатися у правоохоронні органи", – радить представник ГУР.

За його словами, російські спецслужби, на жаль, залишаються достатньо загрозливою і ефективною у багатьох питаннях силою, і на їхню діяльність витрачаються колосальні ресурси.

Відповідаючи на питання, чи спостерігаються випадки, коли росіяни впроваджують своїх агентів в українські органи місцевої влади, Юсов сказав, що подібні спроби російські спецслужби не припиняють здійснювати.

Він зазначив, що робота спецслужб, якою б вона не була складною і дороговартісною, все одно дешевша для РФ, якщо порівнювати з витратами на фронт і армію.

"Тому так, вони пробували, пробують і будуть пробувати це робити. Інша справа, що завдяки ефективній діяльності українських спецслужб і монолітній позиції громадянського суспільства сьогодні така робота для рашистів є максимально ускладненою. Це справді той випадок, коли єдність і пильність дають свої результати", – заявив представник ГУР.