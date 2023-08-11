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После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 01:20
После вторжения РФ в Украину возросло количество суицидов среди российских офицеров – ГУР
Андрей Юсов. Фото mediacenter.org.ua

После полномасштабного вторжения России в Украину среди российских офицеров значительно возросло количество суицидов.

Источник: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения выросло, и выросло значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (что их догонят украинские военные – ред.)".

Детали: По словам представителя Главного управления разведки, тех россиян, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы, Украина готова принять, причем разных по рангу, от рядового до генералов и командующих, в рамках проекта "Хочу жить" – если они сдадутся в плен.

Юсов уверен, что это - лучший и самый безопасный выход из ситуации для российских офицеров.

"Мы гарантируем обращение в соответствии с Женевскими конвенциями и международным гуманитарным правом, несмотря на то, что речь идет об убийцах и агрессорах. Имеется в виду гарантирование того, что речь будет идти именно о захвате в плен", – заверил Юсов.

Отвечая на вопрос о том, каков портрет корректировщиков, фактически убивающих сограждан, представитель ГУР заявил, что это, к сожалению, могут быть разные люди, которые, в том числе, могут ностальгировать по советской империи зла.

"Но мы не должны думать, что точно увидим какое-то описание типа "пожилой человек с бородой" или "без бороды", и это - корректировщик, агент ФСБ, срочно вызываем спецслужбы. Нет, нам надо быть бдительными. И контрразведывательные мероприятия, конечно, продолжаются, угроза остается, потому что российские спецслужбы продолжают работу", – сказал Юсов.

Он отметил, что россияне не смирились с тем, что их не встречают с цветами в Украине. По его словам, они продолжают осуществлять попытки втянуть украинцев в свои сделки различными способами - напрямую, не напрямую, с выходами на них через соцсети, телефонные, личные контакты.

"Конечно, надо быть очень внимательными. Если происходит любой такой подозрительный контакт, то стоит обращаться в украинские правоохранительные органы. Если вы видите деятельность человека, который может своими действиями вредить украинским Силам безопасности и обороны, нужно обращаться в правоохранительные органы", - советует представитель ГУР.

По его словам, российские спецслужбы, к сожалению, остаются достаточно угрожающей и эффективной во многих вопросах силой, и на их деятельность тратятся колоссальные ресурсы.

Отвечая на вопрос, наблюдаются ли случаи, когда россияне внедряют своих агентов в украинские органы местной власти, Юсов сказал, что подобные попытки российские спецслужбы не прекращают осуществлять.

Он отметил, что работа спецслужб, какой бы она ни была сложной и дорогостоящей, все равно дешевле для РФ, если сравнивать с расходами на фронт и армию.

"Поэтому да, они пробовали, пробуют и будут пробовать это делать. Другое дело, что благодаря эффективной деятельности украинских спецслужб и монолитной позиции гражданского общества сегодня такая работа для рашистов максимально затруднена. Это действительно тот случай, когда единство и бдительность дают свои результаты", – заявил представитель ГУР.

Темы: разведкаРосcиявойнаармия
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