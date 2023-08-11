Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відзначив саперів, які забезпечують контрнаступ Сил оборони

"Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 02:10
Зеленський відзначив саперів, які забезпечують контрнаступ Сил оборони
Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський відзначив підрозділи українських саперів, які забезпечують наступ Сил оборони.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ.

Це підрозділи українських саперів. Очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість іти вперед.

Реклама:

808-й окремий полк підтримки, 48-ма Камʼянець-Подільська інженерна бригада, 143-й Об’єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки – дякую всім вам!"

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЗеленськийЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоБезпілотник знову влучив у "Москву-Сіті" в столиці РФ

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

Усі новини...
Зеленський
Зеленський зустрівся з представником Вселенського патріархату
Зеленський розповів про результативну розмову з військовим керівництвом Британії
Продовжуємо готувати Українську доктрину – президент
Останні новини
06:44
Медведєв допустив анексію Росією Абхазії і Південної Осетії
05:55
Окупанти гатять по центру Херсона
05:25
оновленоЗапорізькій області загрожували ворожі БПЛА
04:55
відеоМоскву атакували три безпілотники – Міноборони РФ
04:05
фото, відеоБезпілотник знову влучив у "Москву-Сіті" в столиці РФ
03:21
"Шахеди" атакують південь Одещини
03:09
Аеропорти Москви призупинили роботу – росЗМІ
02:31
Адміністрація Байдена впевнена, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України
01:43
У бік Одеси летять ворожі безпілотники
01:07
Ворог агітує мешканців окупованого півдня підписувати контракти з армією РФ – ЦНС
Усі новини...
Реклама: