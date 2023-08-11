Зеленський відзначив саперів, які забезпечують контрнаступ Сил оборони
П'ятниця, 11 серпня 2023, 02:10
Президент України Володимир Зеленський відзначив підрозділи українських саперів, які забезпечують наступ Сил оборони.
Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського
Пряма мова: "Хочу окремо відзначити сьогодні підрозділи, які забезпечують наступ наших військ.
Це підрозділи українських саперів. Очищують українську землю від російських мін, відкриваючи для наших воїнів можливість іти вперед.
808-й окремий полк підтримки, 48-ма Камʼянець-Подільська інженерна бригада, 143-й Об’єднаний навчально-тренувальний центр Сил підтримки – дякую всім вам!"