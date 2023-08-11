Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
Пятница, 11 августа 2023, 02:10
Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения украинских саперов, которые обеспечивают наступление Сил обороны.
Источник: вечернее видеообращение Зеленского
Прямая речь: "Хочу отдельно отметить сегодня подразделения, которые обеспечивают наступление наших войск.
Это подразделения украинских саперов. Очищают украинскую землю от российских мин, открывая для наших воинов возможность идти вперед.
808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки – спасибо всем вам!"