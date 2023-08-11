Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны

"Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 02:10
Зеленский отметил саперов, которые обеспечивают контрнаступление Сил обороны
Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил подразделения украинских саперов, которые обеспечивают наступление Сил обороны.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу отдельно отметить сегодня подразделения, которые обеспечивают наступление наших войск.

Это подразделения украинских саперов. Очищают украинскую землю от российских мин, открывая для наших воинов возможность идти вперед.

Реклама:

808-й отдельный полк поддержки, 48-я Каменец-Подольская инженерная бригада, 143-й Объединенный учебно-тренировочный центр Сил поддержки – спасибо всем вам!"

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоБеспилотник снова попал в "Москву-Сити" в столице РФ

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Тарифы на тепло для населения не будут повышаться до апреля 2024 года

Шмыгаль: На границе с ЕС будет еще 9 пунктов пропуска

Все новости...
Зеленский
Зеленский встретился с представителем Вселенского патриархата
Зеленский рассказал о результативном разговоре с военным руководством Британии
Продолжаем готовить Украинскую доктрину – президент
Последние новости
05:25
обновленоЗапорожской области угрожали вражеские БПЛА
04:55
видеоМоскву атаковали три беспилотника – Минобороны РФ
04:05
фото, видеоБеспилотник снова попал в "Москву-Сити" в столице РФ
03:21
"Шахеды" атакуют юг Одесщины
03:09
Аэропорты Москвы приостановили работу – росСМИ
02:31
Администрация Байдена уверена, что Конгресс примет дополнительное финансирование для Украины
01:43
В сторону Одессы летят вражеские беспилотники
01:07
Враг агитирует жителей оккупированного юга подписывать контракты с армией РФ – ЦНС
00:18
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Сумщину: 4 раненых
23:52
Байден в сентябре примет участие в саммите G20 в Индии
Все новости...
Реклама: