Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ і міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема атакували ракетами НАР і НУРС, скидали ВОГ, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 220 вибухів, обстрілів зазнали 23 населені пункти 8 громад.

По Хотінській громаді з гелікоптера здійснено пуск ракет НАР, 14 вибухів.

Великописарівську громаду ворог атакував артилерією, 33 вибухи та мінометами, 7 вибухів. Крім того, з гелікоптера здійснено пуски ракет НУРС, 10 вибухів. А ще ворог скидав з БПЛА вибухові пристрої типу ВОГ, 2 вибухи.

По Білопільській громаді здійснено гранатометний обстріл, 15 вибухів АГС. Також були обстріли з артилерії, 14 вибухів та мінометів, 14 вибухів. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено автомобіль.

Середино-Будська громада: 48 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури. Також зафіксовано 5 вибухів з АГС та 2 вибухи з артилерії.

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 21 вибух.

По Свеській громаді був мінометний обстріл, 4 вибухи.

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів.

На Есманську громаду росіяни скинули 32 міни.