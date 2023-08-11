Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ і міни

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 серпня 2023, 02:56
Росіяни атакували Сумщину некерованими ракетами, скидали ВОГ і міни
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема атакували ракетами НАР і НУРС, скидали ВОГ, є пошкодження.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 220 вибухів, обстрілів зазнали 23 населені пункти 8 громад.

По Хотінській громаді з гелікоптера здійснено пуск ракет НАР, 14 вибухів.

Реклама:

Великописарівську громаду ворог атакував артилерією, 33 вибухи та мінометами, 7 вибухів. Крім того, з гелікоптера здійснено пуски ракет НУРС, 10 вибухів. А ще ворог скидав з БПЛА вибухові пристрої типу ВОГ, 2 вибухи.

По Білопільській громаді здійснено гранатометний обстріл, 15 вибухів АГС. Також були обстріли з артилерії, 14 вибухів та мінометів, 14 вибухів. Внаслідок одного з артобстрілів пошкоджено автомобіль.

Середино-Будська громада: 48 мін скинули росіяни на територію громади. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури. Також зафіксовано 5 вибухів з АГС та 2 вибухи з артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

У Краснопільській громаді зафіксовано мінометний обстріл, 21 вибух.

По Свеській громаді був мінометний обстріл, 4 вибухи.

По Новослобідській громаді ворог бив з мінометів, 9 вибухів.

На Есманську громаду росіяни скинули 32 міни.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоБезпілотник знову влучив у "Москву-Сіті" в столиці РФ

Україна погодилась на "гібридний трибунал" для Росії, але зі змінами

Ультрас побили та пограбували українців у Польщі

Помер італійський співак Тото Кутуньйо

Тарифи на тепло для населення не підвищуватимуть до квітня 2024 року

Шмигаль: На кордоні з ЄС буде ще 9 пунктів пропуску

Усі новини...
Сумська область
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину
Росіяни за добу 12 разів обстріляли Сумщину
Росіяни били по Сумщині з мінометів і гранатометів, 88 вибухів за добу
Останні новини
05:55
Окупанти гатять по центру Херсона
05:25
оновленоЗапорізькій області загрожували ворожі БПЛА
04:55
відеоМоскву атакували три безпілотники – Міноборони РФ
04:05
фото, відеоБезпілотник знову влучив у "Москву-Сіті" в столиці РФ
03:21
"Шахеди" атакують південь Одещини
03:09
Аеропорти Москви призупинили роботу – росЗМІ
02:31
Адміністрація Байдена впевнена, що Конгрес ухвалить додаткове фінансування для України
01:43
У бік Одеси летять ворожі безпілотники
01:07
Ворог агітує мешканців окупованого півдня підписувати контракти з армією РФ – ЦНС
00:18
Росіяни за добу 20 разів обстріляли Сумщину: 4 поранених
Усі новини...
Реклама: