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Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины

Ольга ГлущенкоПятница, 11 августа 2023, 02:56
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали ВОГ и мины
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 34 обстрела приграничья Сумской области, в частности атаковали ракетами НАР и НУРС, сбрасывали ВОГ, есть повреждения.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 220 взрывов, обстрелам подверглись 23 населенных пункта 8 громад.

По Хотинской громаде с вертолета осуществлен пуск ракет НАР, 14 взрывов.

Великописаревскую громаду враг атаковал артиллерией, 33 взрыва и минометами, 7 взрывов. Кроме того, с вертолета осуществлены пуски ракет НУРС, 10 взрывов. А еще враг сбрасывал с БПЛА взрывные устройства типа ВОГ, 2 взрыва.

По Белопольской общине осуществлен гранатометный обстрел, 15 взрывов АГС. Также были обстрелы из артиллерии, 14 взрывов и минометов, 14 взрывов. В результате одного из артобстрелов поврежден автомобиль.

Середино-Будская община: 48 мин сбросили россияне на территорию громады. В результате одного из обстрелов повреждено помещение Дома культуры. Также зафиксировано 5 взрывов из АГС и 2 взрыва из артиллерии.

В Краснопольской громаде зафиксирован минометный обстрел, 21 взрыв.

По Свесской громаде был минометный обстрел, 4 взрыва.

По Новослободской громаде враг бил из минометов, 9 взрывов.

На Эсманскую общину россияне сбросили 32 мины.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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