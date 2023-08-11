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Воротар "Шахтаря" і збірної України перейшов до португальської "Бенфіки"

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 серпня 2023, 03:54
Воротар Шахтаря і збірної України перейшов до португальської Бенфіки
Трубін. фото: ФК "Шахтар"

Голкіпер донецького "Шахтаря" і національної збірної України Анатолій Трубін перейшов до португальського клубу "Бенфіка".

Джерело: сайт ФК "Шахтар", італійський журналіст Фабріціо Романо

Дослівно ФК: "Шахтар" та "Бенфіка" досягли домовленості щодо трансферу голкіпера Анатолія Трубіна до португальського клубу".

Деталі: Умови угоди не розголошуються, але, за інформацією інсайдера Романо, йдеться про 10 мільйонів євро плюс 1 мільйон як можливі бонуси.

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Також "Шахтар" отримає 40% від суми наступного трансферу Трубіна.

Трубін є вихованцем Академії "гірників", за яку виступав з 6 років.

Дебютував у складі головної команди 26 травня 2019 року, від сезону-2020/21 був основним голкіпером "оранжево-чорних".

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Загалом провів за "Шахтар" 94 матчі. Разом із клубом тричі ставав чемпіоном України (2019, 2020, 2023) та виграв Суперкубок України (2021).

Теми: спортфутбол
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