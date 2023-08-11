Вратарь "Шахтера" и сборной Украины перешел в португальскую "Бенфику"

Голкипер донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Анатолий Трубин перешел в португальский клуб "Бенфика".

Источник: сайт ФК "Шахтер", итальянский журналист Фабрицио Романо

Дословно ФК: "Шахтер" и "Бенфика" достигли договоренности по трансферу голкипера Анатолия Трубина в португальский клуб".

Детали: Условия сделки не разглашаются, но, по информации инсайдера Романо, речь идет о 10 миллионах евро плюс 1 миллион в качестве возможных бонусов.

Также "Шахтер" получит 40% от суммы следующего трансфера Трубина.

Трубин является воспитанником Академии "горняков", за которую выступал с 6 лет.

Дебютировал в составе главной команды 26 мая 2019 года, с сезона-2020/21 был основным голкипером "оранжево-черных".

Всего провел за "Шахтер" 94 матча. Вместе с клубом трижды становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023) и выиграл Суперкубок Украины (2021).