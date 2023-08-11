Понад 80 тисяч на місяць: США планують збільшити виробництво 155 мм снарядів

Штати мають намір збільшити виробництво снарядів калібру 155 мм до 80 тисяч на місяць через необхідність, яка в них виникла з початком війни Росії проти України.

Джерело: речник оборонного відомства США генерал Патрік Райдер під час пресбрифінгу в Пентагоні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм від початку бойових дій (2022 року – ред.).

Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155 мм боєприпасів з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисячі на місяць зараз, і ми плануємо робити більше 80 тисяч на місяць наступного року".

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Деталі: Райдер підкреслив, що ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси не є необмеженими.

Втім, Сполучені Штати, крім виробництва, також взаємодіють із союзниками й партнерами, додав генерал.

Він нагадав, що поки США та інші країни нарощують виробництво снарядів, в Україну продовжуються поставки касетних боєприпасів.

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При цьому Райдер підкреслив, що їх застосування відбувається по військових цілях: "Ми маємо всі ознаки того, що вони (українські військові – ред.) використовують цю зброю на полі бою належним чином".