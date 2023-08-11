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Более 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов

Ольга ГлущенкоПятница, 11 августа 2023, 05:12
Более 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов
Патрик Райдер. иллюстративное фото Википедии

Штаты намерены увеличить производство снарядов калибра 155 мм до 80 тысяч в месяц из-за необходимости, которая в них возникла с началом войны России против Украины.

Источник: представитель оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер во время пресс-брифинга в Пентагоне, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На сегодня мы передали Украине более 2 миллионов снарядов калибра 155 мм с начала боевых действий (2022 года - ред.).

Мы также обеспечили быстрое увеличение производства 155 мм боеприпасов с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч в месяц сейчас, и мы планируем делать более 80 тысяч в месяц в следующем году".

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Детали: Райдер подчеркнул, что эти боеприпасы расходуются быстро, а их запасы не являются неограниченными.

Впрочем, Соединенные Штаты, кроме производства, также взаимодействуют с союзниками и партнерами, добавил генерал.

Он напомнил, что пока США и другие страны наращивают производство снарядов, в Украину продолжаются поставки кассетных боеприпасов.

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При этом Райдер подчеркнул, что их применение происходит по военным целям: "Мы имеем все признаки того, что они (украинские военные - ред.) используют это оружие на поле боя должным образом".

Темы: СШАоружиепомощь Украине
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