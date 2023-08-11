Росіяни "перевиховують" підлітків з ТОТ України у військових таборах – спротив

З тимчасово окупованих територій України росіяни вивозять дітей у військові табори РФ з метою "перевиховання" і подальшого вербування у ворожу армію.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Ворог продовжує займатись мілітарним вихованням українських підлітків з метою подальшого їх вербування до лав своєї армії.

Так, з 1 по 18 серпня у Пєнзі (РФ) тривають військово-патріотичні збори за участі українських підлітків у таборі "Гвардієць". Туди окупанти вивезли підлітків з тимчасово окупованих територій".

Деталі: За даними спротиву, дітей звезли з населених пунктів: Маріуполь, Кіровське, Єнакієве, Горлівка, Шахтарськ, Макіївка, Донецьк.

У ЦНС додають, що в таборах дітям влаштовують вишколи, екскурсії по пропагандистських музеях й концерти пропагандиста Олега Газманова.

Нагадаємо, російські, так звані "табори перевиховання" – це такі собі "табори русифікації, мілітаризації та індоктринації".