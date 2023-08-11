Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне "перевоспитывают" подростков с ВОТ Украины в военных лагерях – сопротивление

Ольга ГлущенкоПятница, 11 августа 2023, 06:18
Россияне перевоспитывают подростков с ВОТ Украины в военных лагерях – сопротивление
Фото иллюстративное: IgorVetushko/Depositphotos

С временно оккупированных территорий Украины россияне вывозят детей в военные лагеря РФ с целью "перевоспитания" и дальнейшей вербовки во вражескую армию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг продолжает заниматься милитарным воспитанием украинских подростков с целью дальнейшей их вербовки в ряды своей армии.

Так, с 1 по 18 августа в Пензе (РФ) продолжаются военно-патриотические сборы с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий".

Реклама:

Детали: По данным сопротивления, детей свезли из населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк.

В ЦНС добавляют, что в лагерях детям устраивают тренировки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.

Читайте также: "Помогите мне". История депортации подростка, которого удалось вернуть в Украину

ВИДЕО ДНЯ
Темы: оккупациядетиРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб

11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь

фото, видеоБеспилотник снова попал в "Москву-Сити" в столице РФ

Украина согласилась на "гибридный трибунал" для России, но с изменениями

Ультрас избили и ограбили украинцев в Польше

Умер итальянский певец Тото Кутуньо

Все новости...
оккупация
Оккупанты хотят вернуть энергоблок №4 ЗАЭС в холодный режим из-за проблем с ним
На оккупированном Джарылгаче пожары уничтожили всю заповедную зону
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
Последние новости
09:40
ООН совместно с партнерами собирает деньги для поддержки Украины в зимний период
09:36
Защитники имеют успех и закрепляются возле Новопрокоповки в Запорожской области – Генштаб
09:34
"Женская роль": Неделя критики представила программу и постер с украинской звездой Голливуда
09:30
Польские следователи посетили Украину для сбора доказательств военных преступлений РФ с 3D-сканерами
09:16
Британия поможет Украине избавиться от зависимости от ядерного топлива из России
09:08
"Роковая ошибка": фестиваль в Варшаве отменили из-за спонсоров-россиян
09:03
11 дронов из 20 были уничтожены над Украиной за ночь
08:53
Защитники Украины уничтожили еще 23 артиллерийских системы и 11 танков россиян
08:39
Россияне нанесли авиаудар по Херсону, загорелся детсад
08:28
Пентагон готов тренировать украинцев на F-16 в США
Все новости...
Реклама: