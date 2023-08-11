Россияне "перевоспитывают" подростков с ВОТ Украины в военных лагерях – сопротивление

С временно оккупированных территорий Украины россияне вывозят детей в военные лагеря РФ с целью "перевоспитания" и дальнейшей вербовки во вражескую армию.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Враг продолжает заниматься милитарным воспитанием украинских подростков с целью дальнейшей их вербовки в ряды своей армии.

Так, с 1 по 18 августа в Пензе (РФ) продолжаются военно-патриотические сборы с участием украинских подростков в лагере "Гвардеец". Туда оккупанты вывезли подростков с временно оккупированных территорий".

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Детали: По данным сопротивления, детей свезли из населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк.

В ЦНС добавляют, что в лагерях детям устраивают тренировки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.

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