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У Байдена просять Конгрес виділити додаткових $22 млрд на підтримку України

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 07:44
У Байдена просять Конгрес виділити додаткових $22 млрд на підтримку України
Конгрес США, фото Getty Images

Адміністрація президента Штатів Джо Байдена подала у Конгрес запит на виділення до кінця року ще понад 22 млрд доларів на підтримку України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Associated Press

Деталі: У запиті Білого дому йдеться про понад 13 млрд військової допомоги та 8 млрд на гуманітарну підтримку.

Загалом у запиті йдеться про 40 млрд доларів. Окрім коштів, передбачених для підтримки України, це також 12 млрд для поповнення федерального фонду реагування на стихійні лиха після серії подій цього літа, а також кошти на покращення правоохоронних заходів на кордоні з Мексикою.

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Видання припускає, що цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж у попередніх випадках, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця, експрезидента Дональда Трампа, який ставив під сумнів необхідність такої значної підтримки України, а серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась. 

Бюджетний директор Білого дому Шаланда Йонг у листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті закликала його до швидких дій. 

Запит одразу сформували таким чином, щоб збільшити шанси на двопартійну підтримку, у тому числі таким проявом є збільшення фінансування на прикордонну охорону, що є пріоритетним питанням для республіканців. 

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Нагадаємо, у Білому домі заявили, що не бачать ознак зменшення підтримки військової допомоги Україні з боку американців.  

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сполучені Штати виділили понад 66 мільярдів доларів загальної допомоги Києву.

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Теми: СШАдопомога Україні
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