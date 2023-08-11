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У Байдена просят Конгресс выделить дополнительных $22 млрд на поддержку Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 11 августа 2023, 07:44
У Байдена просят Конгресс выделить дополнительных $22 млрд на поддержку Украины
Конгресс США, фото Getty Images

Администрация президента Штатов Джо Байдена подала в Конгресс запрос на выделение до конца года еще более 22 млрд долларов на поддержку Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press

Детали: В запросе Белого дома говорится о более 13 млрд военной помощи и 8 млрд на гуманитарную поддержку.

Всего в запросе говорится о 40 млрд долларов. Кроме средств, предусмотренных для поддержки Украины, это также 12 млрд для пополнения федерального фонда реагирования на стихийные бедствия после серии событий этим летом, а также средства на улучшение правоохранительных мероприятий на границе с Мексикой.

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Издание предполагает, что на этот раз утвердить средства может оказаться сложнее, чем в предыдущих случаях, потому что республиканцы в Конгрессе испытывают большое давление в том, чтобы поддержать своего однопартийца, экс-президента Дональда Трампа, который ставил под сомнение необходимость такой значительной поддержки Украины, а среди американских избирателей поддержка помощи Украине несколько снизилась.

Бюджетный директор Белого дома Шаланда Йонг в письме к спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти призвала его к быстрым действиям.

Запрос сразу сформировали таким образом, чтобы увеличить шансы на двухпартийную поддержку, в том числе таким проявлением является увеличение финансирования на пограничную охрану, что является приоритетным вопросом для республиканцев.

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Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков уменьшения поддержки военной помощи Украине со стороны американцев.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Соединенные Штаты выделили более 66 миллиардов долларов общей помощи Киеву.

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Темы: СШАпомощь Украине
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