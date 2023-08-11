Захисники знищили ще 580 окупантів, 18 безпілотників і 12 танків ворога

За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4290 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,

артилерійських систем – 5043 (+15) од,

РСЗВ – 713 (+2) од,

засобів ППО ‒ 471 (+2) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 313 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,

крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,

спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.

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