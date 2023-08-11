Захисники знищили ще 580 окупантів, 18 безпілотників і 12 танків ворога
П'ятниця, 11 серпня 2023, 07:54
За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4290 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
- артилерійських систем – 5043 (+15) од,
- РСЗВ – 713 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 313 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
- крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
- спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.