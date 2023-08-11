Захисники знищили ще 580 окупантів, 18 безпілотників і 12 танків ворога

За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали: