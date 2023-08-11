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Захисники знищили ще 580 окупантів, 18 безпілотників і 12 танків ворога

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 серпня 2023, 07:54
Захисники знищили ще 580 окупантів, 18 безпілотників і 12 танків ворога
український віськовий, фото Генштабу

За минулу добу Сили оборони знищили ще 580 загарбників, 18 безпілотників, 12 танків і 15 бойових броньованих машин ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 252780 (+580) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4290 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) од,
  • артилерійських систем – 5043 (+15) од,
  • РСЗВ – 713 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 471 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 313 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) од,
  • крилатих ракет ‒ 1377 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) од,
  • спеціальної техніки ‒ 756 (+10) од.

Теми: війнаГенштаб
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