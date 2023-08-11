Защитники уничтожили еще 580 оккупантов, 18 беспилотников и 12 танков врага
Пятница, 11 августа 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 захватчиков, 18 беспилотников, 12 танков и 15 боевых бронированных машин врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 252780 (+580) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4290 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8318 (+15) ед,
- артиллерийских систем ‒ 5043 (+15) ед,
- РСЗО ‒ 713 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 471 (+2) ед,
- самолетов ‒ 315 (+0) ед,
- вертолетов ‒ 313 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4197 (+18) ед,
- крылатых ракет ‒ 1377 (+0) ед,
- кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7511 (+16) ед,
- специальной техники ‒ 756 (+10) ед.
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ