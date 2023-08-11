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Защитники уничтожили еще 580 оккупантов, 18 беспилотников и 12 танков врага

Ольга ГлущенкоПятница, 11 августа 2023, 07:54
Защитники уничтожили еще 580 оккупантов, 18 беспилотников и 12 танков врага
украинский военный, фото Генштаба

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 580 захватчиков, 18 беспилотников, 12 танков и 15 боевых бронированных машин врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 252780 (+580) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4290 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8318 (+15) ед,
  • артиллерийских систем ‒ 5043 (+15) ед,
  • РСЗО ‒ 713 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 471 (+2) ед,
  • самолетов ‒ 315 (+0) ед,
  • вертолетов ‒ 313 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4197 (+18) ед,
  • крылатых ракет ‒ 1377 (+0) ед,
  • кораблей / катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7511 (+16) ед,
  • специальной техники ‒ 756 (+10) ед.

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Темы: войнаГенштаб
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