Україна, ймовірно, ще рік буде без пілотів F-16 – WP

Перша група з шести українських пілотів завершить навчання на американських винищувачах F-16 щонайменше наступного літа.

Джерело: The Washington Post із посиланням на українських, європейських та американських посадовців та військових, у тому числі високопоставлених, які говорили на умовах анонімності

Деталі: За словами двох українських посадовців, лише шість пілотів – приблизно половина ескадрильї – пройдуть перший раунд навчання. Ще двоє пілотів були визначені як резервні кандидати.

Хоча пілоти вже вільно володіють англійською мовою, як наголошують співбесідники видання, вони повинні спочатку пройти чотиримісячні курси англійської мови в Британії, щоб вивчити термінологію, пов'язану з реактивними винищувачами. Це навчання відбуватиметься разом з наземним персоналом, який може гірше володіти англійською мовою, оскільки, за словами українських посадовців, Данія попросила спочатку навчати цілі екіпажі, а не лише пілотів. Міністерство оборони Данії відмовилося від коментарів.

Реклама:

Українські посадовці заявляють, що це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців, на січень. Друга група приблизно такої ж чисельності буде готова через шість місяців після цього, тобто приблизно до кінця наступного року.

"Це називається затягуванням", – сказав один з українських чиновників. Обидва українські урядовці сказали, що не хотіли б надто критикувати своїх американських і європейських колег, побоюючись виглядати невдячними.

Американські посадовці повідомляють, що ще 20 українських пілотів готові до навчання англійській. Вони додали, що більшість найкращих українських пілотів, як очікується, залишаться в Україні, де вони здійснюють вильоти на літаках радянської розробки.

ВІДЕО ДНЯ

Начальник авіації Повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов розповів The Washington Post, що в перервах між польотами українські пілоти протягом останнього року проходили курси англійської мови в мережі.

Пряма мова Голубцова: "Для льотного і наземного персоналу буде проведено додаткову спеціалізовану підготовку з термінології, необхідної для навчання на F-16.

… В Україні не було можливості навчати пілотів та інший персонал цій термінології через відсутність досвіду роботи з такою термінологією".

Більше деталей: За його словами, оскільки відібрані пілоти вже мають високий рівень базової англійської мови, вивчення додаткової термінології "не займе багато часу".

Він додав, що F-16 оснащені потужним радаром, що дозволить Україні ідентифікувати більше цілей і краще протидіяти ворожим літакам, ракетам і безпілотникам, ніж нинішній український парк винищувачів, до якого входять МіГ-29 і Су-27 радянських часів. За словами Голубцова, Україна також зможе розгортати протикорабельні ракети "Гарпун", надані Великою Британією, з літаків F-16 для ураження російського флоту, який запускає ракети з акваторії Чорного моря.

За словами Голубцова, високошвидкісні ракети HARM, які Сполучені Штати надіслали Україні минулого року, також будуть запускатися з F-16: "Вони вже адаптовані для використання на винищувачах МіГ-29, але через відсутність системи наведення їхня ефективність значно обмежена".

Міністерство оборони Данії відмовилося коментувати, скільки часу займе програма, або відповідати на питання про можливі затримки. Уряд Нідерландів працює з Румунією над створенням навчального центру в Румунії, але американські посадовці заявили, що це "займе певний час".

Речник міністерства оборони Нідерландів підполковник Марк ван де Бік сказав, що деталі все ще уточнюються. Ключовою проблемою, за його словами, є нестача інструкторів з навчання F-16 в Європі. Нідерланди, наприклад, перебувають в процесі переходу на більш сучасний F-35 і змістили фокус своєї підготовки з F-16.

"Для підготовки пілота винищувача вам також потрібні пілоти винищувачі… Це дорого коштує, і таких можливостей у малих країн вже не так багато", – сказав він.

Американський посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що адміністрація Байдена нещодавно отримала список імен пілотів.

"В Україні є лише кілька пілотів, які готові розпочати навчання, і ще близько двох десятків, як вони нам повідомили, потребують додаткової підготовки з англійської мови, перш ніж пілоти зможуть рухатися вперед".

Американський чиновник підкреслив, що європейські країни беруть на себе ініціативу щодо тренувань F-16.

Хоча бойова підготовка найдосвідченіших українських пілотів, як очікується, займе шість місяців, західні союзники запропонували окрему програму для новачків, яка вимагатиме більше двох років навчання, включаючи уроки англійської мови.