Украина, вероятно, еще год будет без пилотов F-16 – WP

Первая группа из шести украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 как минимум следующим летом.

Источник: The Washington Post со ссылкой на украинских, европейских и американских чиновников и военных, в том числе высокопоставленных, которые говорили на условиях анонимности

Детали: По словам двух украинских чиновников, только шесть пилотов - примерно половина эскадрильи - пройдут первый раунд обучения. Еще двое пилотов были определены как резервные кандидаты.

Хотя пилоты уже свободно владеют английским языком, как отмечают собеседники издания, они должны сначала пройти четырехмесячные курсы английского языка в Британии, чтобы изучить терминологию, связанную с реактивными истребителями. Это обучение будет происходить вместе с наземным персоналом, который может хуже владеть английским языком, поскольку, по словам украинских чиновников, Дания попросила сначала обучать целые экипажи, а не только пилотов. Министерство обороны Дании отказалось от комментариев.

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Украинские чиновники заявляют, что это отодвигает начало боевой подготовки, которая, как ожидается, продлится шесть месяцев, на январь. Вторая группа примерно такой же численности будет готова через шесть месяцев после этого, то есть примерно к концу следующего года.

"Это называется затягиванием", - сказал один из украинских чиновников. Оба украинских чиновника сказали, что не хотели бы слишком критиковать своих американских и европейских коллег, опасаясь выглядеть неблагодарными.

Американские чиновники сообщают, что еще 20 украинских пилотов готовы к обучению английскому. Они добавили, что большинство лучших украинских пилотов, как ожидается, останутся в Украине, где они совершают вылеты на самолетах советской разработки.

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Начальник авиации Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал The Washington Post, что в перерывах между полетами украинские пилоты в течение последнего года проходили курсы английского языка в сети.

Прямая речь Голубцова: "Для летного и наземного персонала будет проведена дополнительная специализированная подготовка по терминологии, необходимой для обучения на F-16.

... В Украине не было возможности обучать пилотов и другой персонал этой терминологии из-за отсутствия опыта работы с такой терминологией".

Больше деталей: По его словам, поскольку отобранные пилоты уже имеют высокий уровень базового английского языка, изучение дополнительной терминологии "не займет много времени".

Он добавил, что F-16 оснащены мощным радаром, что позволит Украине идентифицировать больше целей и лучше противодействовать вражеским самолетам, ракетам и беспилотникам, чем нынешний украинский парк истребителей, в который входят МиГ-29 и Су-27 советских времен. По словам Голубцова, Украина также сможет развертывать противокорабельные ракеты "Гарпун", предоставленные Великобританией, с самолетов F-16 для поражения российского флота, который запускает ракеты из акватории Черного моря.

По словам Голубцова, высокоскоростные ракеты (HARM), которые Соединенные Штаты прислали Украине в прошлом году, также будут запускаться с F-16: "Они уже адаптированы для использования на истребителях МиГ-29, но из-за отсутствия системы наведения их эффективность значительно ограничена".

Министерство обороны Дании отказалось комментировать, сколько времени займет программа, или отвечать на вопросы о возможных задержках. Правительство Нидерландов работает с Румынией над созданием учебного центра в Румынии, но американские чиновники заявили, что это "займет определенное время".

Представитель министерства обороны Нидерландов подполковник Марк ван де Бик сказал, что детали все еще уточняются. Ключевой проблемой, по его словам, является нехватка инструкторов по обучению F-16 в Европе. Нидерланды, например, находятся в процессе перехода на более современный F-35 и сместили фокус своей подготовки с F-16.

"Для подготовки пилота истребителя вам также нужны пилоты истребителей... Это дорого стоит, и таких возможностей у малых стран уже не так много", - сказал он.

Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что администрация Байдена недавно получила список имен пилотов.

"В Украине есть только несколько пилотов, которые готовы начать обучение, и еще около двух десятков, как они нам сообщили, нуждаются в дополнительной подготовке по английскому языку, прежде чем пилоты смогут двигаться вперед".

Американский чиновник подчеркнул, что европейские страны берут на себя инициативу по тренировкам F-16.

Хотя боевая подготовка самых опытных украинских пилотов, как ожидается, займет шесть месяцев, западные союзники предложили отдельную программу для новичков, которая потребует более двух лет обучения, включая уроки английского языка.