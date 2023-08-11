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На Київ попадали уламки ракет: зокрема, на територію дитячої лікарні – Кличко

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 серпня 2023, 10:25
На Київ попадали уламки ракет: зокрема, на територію дитячої лікарні – Кличко
Віталій Кличко, фото: Getty Images

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракет на території однієї зі столичних лікарень, крім того, уламки розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова: "На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети".

Деталі: За його словами, постраждалих та руйнувань немає, екстренні служби слідують на місце.

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Оновлено: Згодом очільник столиці повідомив, що уламки ракет розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.

Зокрема, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.

Постраждалих немає.

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Нагадаємо: Влада України 11 серпня вранці оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.

Теми: ракетний ударКиїв
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