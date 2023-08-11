На Київ попадали уламки ракет: зокрема, на територію дитячої лікарні – Кличко
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про падіння уламків ракет на території однієї зі столичних лікарень, крім того, уламки розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.
Джерело: Кличко у Telegram
Пряма мова: "На територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети".
Деталі: За його словами, постраждалих та руйнувань немає, екстренні служби слідують на місце.
Оновлено: Згодом очільник столиці повідомив, що уламки ракет розлетілись ще по двох місцях в Оболонському районі.
Зокрема, на вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів.
Постраждалих немає.
Нагадаємо: Влада України 11 серпня вранці оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.