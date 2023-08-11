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На Киев попадали обломки ракет: в частности, на территорию детской больницы – Кличко

Станислав ПогориловПятница, 11 августа 2023, 10:25
На Киев попадали обломки ракет: в частности, на территорию детской больницы – Кличко
Виталий Кличко, фото: Getty Images

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о падении обломков ракет на территории одной из столичных больниц, кроме того, обломки разлетелись еще по двум местам в Оболонском районе.

Источник: Кличко в Telegram

Прямая речь: "На территорию одной из детских больниц столицы упали обломки ракеты".

Детали: По его словам, пострадавших и разрушений нет, экстренные службы следуют на место.

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Обновлено: Впоследствии глава столицы сообщил, что обломки ракет разлетелись еще по двум местам в Оболонском районе.
В частности, на улице Богатырской повреждена крыша частного дома. Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов.
Пострадавших нет.

Напомним: Власти Украины 11 августа утром объявляли воздушную тревогу по всей территории страны из-за опасности ракетных ударов.

Темы: ракетный ударКиев
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