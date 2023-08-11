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Німеччина дасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по Росії – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 11 серпня 2023, 11:47
Німеччина дасть Україні ракети Taurus, якщо їх запрограмують не бити по Росії – ЗМІ
Ракета Taurus, фото Getty Images

Уряд Німеччини вивчає можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет "Taurus" зі складів Бундесверу в найближчі місяці, канцлер Олаф Шольц хоче модифікувати їх перед тим.

Джерело: "Spiegel" із посиланням на свої джерела, цитує "Європейська правда"

Деталі: За інформацією німецького видання, наразі щодо цього питання тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Зазначають, що очільник німецького уряду "дуже стурбований" ескалацією війни, тоді як канцелярія міністра оборони Бориса Пісторіуса звернулася до виробника Taurus з проханням інтегрувати в ракети відповідне обмеження для програмування цілей.

За даними Spiegel, Шольц не схвалить постачання ракет, поки не переконається в їхній технічній модифікації. У промислових колах говорили, що таке обмеження системи цілком можливе, але займе кілька тижнів.

Джерела повідомляють, що якщо раніше канцлер ФРН був готовий надати Taurus лише за умови, що США передадуть Києву свої далекобійні ракети ATACMS, то наразі ця умова вже не відіграє головної ролі.

Раніше з'явилася інформація, що уряд Німеччини може незабаром ухвалити рішення про надання Україна далекобійних крилатих ракет Taurus, здатних вражати цілі на відстані до 500 км.

Адміністрація Байдена досі відмовлялася від постачання ракет ATACMS. Але зміна курсу у Вашингтоні також може бути неминучою.

За даними Politico, президент Байден у четвер звернеться до Конгресу США з проханням схвалити новий пакет озброєнь для України. Неясно, чи буде цей пакет включати ракети ATACMS, про які Київ просить вже кілька місяців.

Читайте також: Шольц проти, коаліція за: як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus

Теми: НімеччинаШольцдопомога Українізброя
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